Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2017 Cuma 12:21

Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında “Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında “Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında saat 10.00’da başlayan komite toplantısına CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu yanında ilgili bakanlıktan görevliler katıldı.

Öte yandan TAK muhabirinin Komite Başkanı İzlem Gürçağ’dan aldığı bilgiye göre, tek maddeli Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, trafikle ilgili tüm yetkilerin bir süre önce İçişleri Bakanlığı’ndan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi nedeniyle emniyet kemeri konusunda da görev yetki devri düzenlemesi içeriyor.

Tasarının, üçüncü ve son oylamasının önümüzdeki cuma günü yapılarak Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi planlanıyor.

 (AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müsiad Kıbrıs, Reis Filmi Başrol Oyuncusu Beyoğlu İle Söyleşi Düzenliyor Müsiad Kıbrıs, Reis Filmi Başrol Oyuncusu Beyoğlu...
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kktc Roma Temsilciliği Görevine Atanan Keskin’i Kabul Etti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kktc Roma Temsilciliği...
Polisiye Olaylar... Polisiye Olaylar...
Başbakan Yardımcısı Denktaş, Ankara Temaslarını Tamamlayarak Ülkeye Döndü Başbakan Yardımcısı Denktaş, Ankara Temaslarını...
St. Hilarion Kalesine Giden Yol Kardan Dolayı Kapatıldı St. Hilarion Kalesine Giden Yol Kardan Dolayı Kapatıldı
Ctp, Güzelyurt’ta Üye Toplantısı Yaptı Ctp, Güzelyurt’ta Üye Toplantısı Yaptı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Müsiad Kıbrıs, Reis Filmi Başrol Oyuncusu...
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kıbrıs, “Reis” filminde başrol oynayan Reha Beyoğlu...

Haberi Oku