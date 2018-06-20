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Hukuk Komitesi’nde İki Oy Birliği

MECLİS HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NI OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

Hukuk Komitesi’nde İki Oy Birliği

MECLİS HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NI OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:00
Hukuk Komitesi’nde İki Oy Birliği

MECLİS HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NI OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

Lefkoşa, 20 Haziran 18 : Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile “Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” oy birliğiyle kabul etti.

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, "tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu, ölümlü trafik kazalarıyla ilgili caydırıcılık ortadan kaldırılmaksızın, esas amacına uygun olarak yeniden düzenlemeyi" içerirken Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yasadaki suç ve cezaları günün koşullarına uyarlıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplanan komite, ilk olarak gündeminde bulunan, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” oy birliğiyle onayladı.

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesi şöyle:

“Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 210’uncu maddesi esasen hafif bir suç kategorisinde bir suç olmakla beraber, ölümlü trafik kazalarının artması neticesinde bu suç ağır bir suç haline getirilmişti. Ancak, amaç yönünden doğru olan bu değişiklik, maalesef ölümlü trafik kazaları dışındaki vakalar neticesinde yargılanan kişilerin de ağır bir suç isnadıyla karşı karşıya kalmalarını sağlamıştır. Böylesi bir durumun adil ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Bu değişiklik yasası ile amaçlanan, tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu, ölümlü trafik kazalarıyla ilgili caydırıcılık ortadan kaldırılmaksızın, esas amacına uygun olarak yeniden düzenlemektir.”

KOMİTE “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NI” DA OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

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Komite, gündeminde bulunan bir diğer tasarı olan “Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” da oybirliği ile kabul etti.

Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:

“Organize Sanayi Bölgelerinde var olan sorunları en aza indirmek amacıyla idare tarafından etkili tedbirlerin alınması elzem olmuştur. Yasa, özellikle suç ve cezalar konusunda günün koşullarına göre yetersiz kalmıştır. Sanayi Bölgelerindeki ortak kullanım alanlarını sürekli işgal eden, çevre kirliliği ve düzensizlik yaratan, sanayi bölgesindeki kiracılar ve gelen ziyaretçiler tarafından kullanılabilecek alanların kullanımına engel olanlara karşı tedbir alınması ve kamu yararının gözetilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, idare tarafından alınacak tedbirlerin açıkça yer aldığı, idari para cezasının ve mahkemenin müsadere etme yetkisinin düzenlendiği ve Bakanlar Kurulu’na hangi konularda tüzük çıkarma yetkisinin verildiğini içeren Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

KENT GÜVENLİK SİSTEMİ YASA TASARISI

Komite, ayrıca gündeminde yer alan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı’nı” görüşmeye devam etti. Bahse konu gündem maddesi ilerleyen toplantılarda yeniden ele alınmaya devam edecek.

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık’tan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan, Polis Genel Müdürlüğü’nden ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’ndan yetkililer de katılarak görüş ve önerilerini sundular.

(DOĞ/GÜL)

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