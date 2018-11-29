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Hukuk Komitesi Çalışma Toplantısı Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 9:00’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, AB Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıda, komite gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı çalışmak ve geliştirmek üzere Romanya’dan uzman Sorin Sorescu ve Polonya’dan...

Hukuk Komitesi Çalışma Toplantısı Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 9:00’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, AB Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıda, komite gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı çalışmak ve geliştirmek üzere Romanya’dan uzman Sorin Sorescu ve Polonya’dan...

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Hukuk Komitesi Çalışma Toplantısı Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 9:00’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, AB Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıda, komite gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı çalışmak ve geliştirmek üzere Romanya’dan uzman Sorin Sorescu ve Polonya’dan uzman Piötr Przybylek, AB müktesebatı ve kendi ülkelerindeki yasalar konusunda bilgi verdi.

Toplantıda, Sorescu Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, yolsuzluklarla mücadele etmek için izledikleri startejileri, çıkardıkları yasaları ve uygulama sonuçlarını aktardı ve komite üyelerinin sorularını yanıtladı. Przybylek ise mal beyanı ve yolsuzluklarla mücadele konusundaki deneyimini örneklerle açıkladı.

Toplantıda, AB Koordinasyon Merkezi’nden Tuğyan Atıfoğlu, Erol Tahran ve Betül Atasayan Gülseven hazır bulundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya’nın yanı sıra; CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemin Öztürk katıldı.

(GÖZ/HÖ) FOTOĞRAFLI
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