Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında, saat 10.00’ da toplandı. Toplantıda Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edildi.

BİLİŞİM AĞI HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE BİLİŞİM SUÇLARI YASA TASARISI GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında, saat 10.00’ da toplandı. Toplantıda Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edildi.

Komite’ye; CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Erdal Özcenk ve CTP Milletvekili Asım Akansoy katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite gündeminde bulunan; Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.

Komite toplantısına, davetliler de katılarak görüş ve önerilerini sundular.

Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı, Siber suçlarla mücadele edebilmek için hazırlandı.