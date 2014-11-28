Hukuk Dairesi Bütçe Görüşmeleri

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ BUGÜN TAMAMLIYOR

BUGÜN HUKUK DAİRESİ, YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ, KAMU HİZMETİ KOMİSYONU VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini bugün tamamlıyor.

Komite, 11 Kasım’da başladığı bütçe görüşmelerini, bugün 9 milyon 80 bin 880 TL’lik Hukuk Dairesi, 763 bin 500 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 4 milyon 577 bin 820 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve 1 milyar 643 milyon 968 bin 37 TL’lik Maliye Bakanlığı Bütçeleri ile Gelirler Bütçesi ve Bütçenin bütününün oylanmasıyla tamamlayacak.

İLK OLARAK HUKUK DAİRESİ BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür başkanlığında saat 10.20’de toplanan komite ilk olarak Hukuk Dairesi bütçesini görüşüyor. Komite toplantısına Başsavcı Aşkan İlgen de katılıyor.

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde UBP Milletvekili Ersin Tatar başkan vekili olarak; DP-UG Milletvekilleri Mustafa Arabacıoğlu ve Fikri Ataoğlu, CTP-BG Milletvekilleri Armağan Candan ve Ömer S. Kalyoncu ile UBP Milletvekili İzlem Gürçağ üyeler olarak görev yapıyor.

2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, komitenin ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da ele alınacak. Genel Kurul bütçe görüşmelerine 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak.