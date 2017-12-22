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HÜDAOĞLU’NA HODRİ MEYDAN

Yalanımızı ispat et Star Kıbrıs’ı kapatalım. İspat edemezsen özür dile ve milletvekili adaylığından çekil…

HÜDAOĞLU’NA HODRİ MEYDAN

Yalanımızı ispat et Star Kıbrıs’ı kapatalım. İspat edemezsen özür dile ve milletvekili adaylığından çekil…

22 Aralık 2017 Cuma 09:06
HÜDAOĞLU’NA HODRİ MEYDAN
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BUNLARIN HANGİSİ YALAN 

VERGİNİ ÖDEMEYİP DEVLET AF İSTEMEDİN Mİ? 

VATANDAŞI MAĞDUR EDİP ZAMAN AŞIMI DEMEDİN Mİ? 

1- 7 OCAK seçimlerine CTP’den kontenjan adayı olan Ahmet Hüdaoğlu, “Şirketimiz 2014’ten beri davalıdır” diyor. Doğrudur ama haberimizde belirttiğimiz gibi davayı savunmuyor. Eğer bu yaptığımız haber yanlışsa söyle ertesi gün mahkemeye sunduğunuz zaman aşımı savunmanızı yayınlayalım. 

2- HÜDAOĞLU, “Gerçek dışı iddiaları gündeme taşıyorsunuz” diyor. Bunun neresi yanlış. Şirketinizden 6 ayda çaldığınız 2 milyon Sterlin ve ödemediğiniz KDV’leri tarihleriyle açıkladık. Şimdi soruyoruz. Hangisi gerçek dışı. 

3- HÜDAOĞLU , “Şirketimizde KKTC mevzuatına aykırı hiçbir işlem yoktur” diyor. BÜYÜK YALAN söylüyor. KDV ve Gelir Vergisi Kaçakçılığı, şirketin parasını çalmak ne zaman yasal oldu? Kamuoyunu sen bilgilendir!.. 

4- DEVLETTEN kurumumuza karşı başlatılmış herhangi bir hukuki süreç yoktur diyorsun. Doğrudur biz de onu yazdık. Gelir vergisi, KDV ve şirketin parasını kaçırdınız. Sonra dönüp devletten af istediniz. Devlet de buna karşı sizi af etti. Tabi ki devlet sizlere karşı hukuki bir süreç başlatmadı. Bunun yalan olduğunu ispat et. Biz de bunu Star Kıbrıs’ta manşet yapalım. 

5- BİZİ “Mahkeme sürecine etki etmeye çalışmakla” suçluyorsun. Bilakis tam aksi. Biz özellikle bu davanın detaylarına girmiyoruz. Biz sadece bu davanın 25 Ocak’ta başlayacağını bildirdik. 20 Aralık’ta yaptığımız yayın da kamuoyunun menfaatini korumak için milletvekili adaylığına soyunmuşu birinin geçmişini ortaya koymaktan ibarettir.

Star Kıbrıs diyor ki… 

Pazartesi günü yaptığımız haberde “Uyanık CTP’den aday” diye haber yaptık. Yüzünü gizledik. Çarşamba günü kimliğini açıklayacağımızı duyurduk. Çarşamba günü o “uyanık adayın” Ahmet Hüdaoğlu olduğunu açıkladık. Kendisi aynı gün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Gazetemizin yaptığı yayının yanlış olduğundan, kendilerinin şu an devletle bir davaları olmadığından söz etti. Hakkımızda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava dosyaladığını açıkladı. Bizi aynı zamanda medya etik kuruluna şikayet ettiğini duyurdu. Biz aynı noktadayız. Haberimizin doğruluğunun arkasındayız. Temiz toplum iddiasıyla yola çıkanların geçmişlerini ortaya koymak gazetecilik görevidir. Bugün o yüzden bu manşetle karşınızdayız.

Kaynak: Star Kıbrıs

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