KOMİTEDEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR – 2

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, ülkenin içinde bulunduğu mali sorunların, bazı öngörülerin bütçeye yansıtılma imkanını ortadan kaldırdığına işaret ederek, talep ettikleri kontenjanın bütçeye yansıtılmamasının Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kadrosunu tamamlamasını geciktireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı\'ndan elde edilen bilgiye göre, Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 Yılı Bütçesi’nin Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmaya, 2019 için devlet fonksiyonlarının en sağlıklı şekilde yerine getirilmesini sağlayacak bir bütçenin hazırlanması temennisini dile getirerek başladı. Komite üyelerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başarı dileklerini de ileten Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı bütçesine oy birliğiyle onay veren komite üyelerine teşekkür etti.





Bütçenin yardımıyla 2019’da da etkin bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı bütçesi için verimli ve ciddi bir ön hazırlık yaptıklarını belirtti.Hüdaoğlu, Bütçe Dairesi ve Maliye Bakanlığı’na iş birlikleri nedeniyle teşekkür etti. Gürdal Hüdaoğlu ülkenin içinde bulunduğu mali sorunların, bazı öngörülerin bütçeye yansıtılma imkanını ortadan kaldırmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.“SENFONİ ORKESTRASININ KADROSUNU TAMAMLAMASI GECİKECEK”Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın peyderpey büyüme planının gelecek yıl tamamlanabilmesi için talep ettikleri 10 sözleşmeli kontenjana komiteye gelen bütçe taslağında yer verilmediğini belirten Hüdaoğlu, bunun, Senfoni Orkestrası’nın kadrosunun tamamlamasını geciktireceğini söyledi.Senfoni Orkestrası’nın şu an 26 sanatçı ile çalıştığını, ulaşılacak sayının 38 olduğunu belirten Hüdaoğlu sınavlardan yetkinlik aradıklarını, şu anki rakamın, takviyelerle iyi bir performans için yeterli olduğunu söyledi.CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI BİNASI İÇİN ÇALIŞMALARMilletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Gürdal Hüdaoğlu, “Konser binasının ne aşamada olduğu” yönündeki bir soruya karşılık, bina için Lefkoşa’da Vakıflar Sineması olarak bilinen yerle ilgili çalışma yapıldığını, birkaç ay içinde projenin tamamlanmasını beklediklerini, proje tamamlandığında restorasyona başlamayı arzu ettiklerini kaydetti.Hüdaoğlu, konser salonunun sadece Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için değil, ülke için büyük bir adım olacağını belirtti. Bu sayede surlariçinin sanatsal merkez olacağını ve bütün ülkenin bundan kazançlı çıkacağını ifade eden Hüdaoğlu, bunun el birliği ile yapılabileceğine işaret ederek, konser salonu için her kesimden destek beklediklerini söyledi.TOROSKomite Başkanı Fikri Toros, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Kıbrıs Türk halkının sanata verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek, orkestranın önemli bir aşamayı tamamladığını kaydetti.Toros, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, kültürel diplomasi için de çok önemli bir araç olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Toros, özellikle son iki yılda alınan mesafenin takdire şayan olduğunu vurguladı ve bundan dolayı Cumhurbaşkanlığını kutladı.Müzisyen seçiminde katı kurallar uygulandığını ve bunun kaliteyi beraberinde getirdiğini belirten Toros, bu titizliğin bundan sonra da devam etmesini diledi. Senfoni Orkestrasının gelişimini başarıyla tamamladığını belirten Toros, bundan sonra da önemli işlere imza atacaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi. Senfoni Orkestrası’nın konser salonu ihtiyacının giderilmesinin önemine işaret eden Toros, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın hazırlanmış projenin hayata geçirilmesi noktasında gerekeni yapacağına duyduğu inancı belirtti.CANDANCTP Milletvekili Armağan Candan da senfoni orkestrasının başarılı çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek, salon ihtiyacının karşılanması konusunda herkese görevler düştüğünü kaydetti.Candan, AB Bütçesine Kuzey Kıbrıs’taki Maronitlerin desteklenmesi yönünde bütçe konulduğunu belirtilerek, “Maronit açılımı konusunda hangi noktada olunduğunu” sordu.HÜDAOĞLUGürdal Hüdaoğlu, KKTC sınırları içerisinde bulunan Maronit köylerinin sahiplerine iadesi kararının, Cumhurbaşkanlığı’ndaki üst düzey bir toplantıda alındığını anımsatarak, Gürpınar ve Karpaşa köylerinin yeniden iskana açılması için yapılması gerekenlerin Cumhurbaşkanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlendiğini ve bütçe ihtiyacının tanımlandığını hatırlattı.Hüdaoğlu, bu çerçevede alt yapı ihtiyaçlarının ilgili birimlerce saptadığını, bu köylerin yeniden iskana açılması için fiziki gerekliliklerin saptandığını ve 2018 bütçesinde “Gürpınar Köyü” özelinde Maliye Bakanlığı’nca 7.5 milyon TL ayrıldığını kaydetti.Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hüdaoğlu, Maronit açılımında, hükümetin içinde bulunulan mali kriz nedeniyle bütçeye konulan kaynağı kullandıramamasından kaynaklanan bir durağanlık olduğunu belirterek, yabancı kaynakların kullanılması konusuna soğuk bakmadıklarını fakat açılım için her durumda yerel kaynaklara ihtiyaç olacağını söyledi. Hükümetin bu yılın sonuna kadar imkan yaratabilmesi halinde en azından Karpaşa için hızlı bir şekilde sonuç alınabileceğine dikkat çekenHüdaoğlu, bütçede yer verilen kaynağın kullandırılması talebini yineledi.AMCAOĞLUUBP Milletvekli Olgun Amcaoğlu, Maronit köylerinin yeniden iskana açılması konusunda, uluslararası kaynaklara ulaşılması konusunun Cumhurbaşkanlığı tarafından zorlanmasından yana olduğunu belirtti.HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da bu görüşü desteklediMaliye Bakanı Serdar Denktaş da, kıt kaynaklara işaret ederek, proje çıktığında dış kaynakla desteklenmesinden yana olduğunu belirtti.(FEZ) EK VERİLECEK