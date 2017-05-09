Hüdaoğlu: “bütçeden Sağlığa Ayrılan Pay %12’lere Çıkarılmalı”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Dr. Suphi Hüdaoğlu, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların doğru bir politika ile başarı öyküsüne dönüştürülebileceğini vurguladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hüdaoğlu, bunun için de bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 12'lere çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık sisteminden bugün ne doktorların, ne sağlık çalışanlarının, ne de vatandaşların memnun olduğunu, sağlıkta kaosun hakim olduğunu belirten Hüdaoğlu, "Eğer hastanelerde eko, ultrason, kan gazı ve FAKO cihazları yoksa; laboratuvarda malzeme, ameliyathanede alet yoksa; diğer yandan da hekimler çalışma ortamı, özlük hakları, altyapı yetersizliği ve ücretlerden haklı olarak şikayetçiyse; bu durumda hükümet edenlerin kendilerini sorgulaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Tam gün sağlık hizmeti verilebilmesi için gerekli şartların oluşturulması gerektiğini, böylece hekimlerin ister devlette, ister özelde tercih yaparak çalışabileceğini ifade eden Hüdaoğlu, “Sosyal devlet anlayışındaki ülkelerde sağlığa ayrılan bütçe en az yüzde 12'lerdedir. Sağlığa yeterli bütçe ayırmadıkça yaşanan bu sorun çözülemez. Yapılması gereken bellidir” dedi.

Sağlık alanında yapılması gerekenlerin belli olduğunu belirten Hüdaoğlu, meslek örgütleri tarafından da kabul gören, kamuda çalışan sağlık personelinin özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilerek tam gün uygulamasına geçilmesi, eş zamanlı olarak da Genel Sağlık Sigortası, Döner Sermaye Yasası, Hasta Hakları Yasası, Sağlık Çalışanları ile Özel Hastaneler değişiklik yasalarının yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hüdaoğlu, böylece vatandaşın en temel haklarından olan “hekim seçme” uygulamasının da yaşam bulacağını ekledi.

(DOĞ/GUR)