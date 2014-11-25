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Hüdaoğlu: “2015 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Yüzde 6.6’lık Payla Sağlıkta Reform Yapılması İmkansız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Suphi Hüdaoğlu, 2015 bütçesinde sağlığa ayrılan yüzde 6.6’lık bütçeyle sağlıkta reform yapılmasının imkansız olduğunu belirtti.

Hüdaoğlu: “2015 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Yüzde 6.6’lık Payla Sağlıkta Reform Yapılması İmkansız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Suphi Hüdaoğlu, 2015 bütçesinde sağlığa ayrılan yüzde 6.6’lık bütçeyle sağlıkta reform yapılmasının imkansız olduğunu belirtti.

25 Kasım 2014 Salı 14:02
Hüdaoğlu: “2015 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Yüzde 6.6’lık Payla Sağlıkta Reform Yapılması İmkansız”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Suphi Hüdaoğlu, 2015 bütçesinde sağlığa ayrılan yüzde 6.6’lık bütçeyle sağlıkta reform yapılmasının imkansız olduğunu belirtti.

Hüdaoğlu, “Sağlığa ayrılan bütçe ile değil reform yapmak, sağlık alanında değişim bile başlatamazsınız” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Hüdaoğlu bu sabah bir televizyon programında  gündemdeki konular ve  Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık alanında değişim, dönüşüm gerçekleştirmek için en azından yüzde 15’lik bütçe gerektiğini belirten Hüdaoğlu, sağlığa ayrılan bütçe ile ‘yeni yatırımlar yapılacak, halk istediği doktordan hizmet alacak, uluslararası standartlarda cihazlar alınacak’ söylemlerinin havada kalacağını savundu.

Gerekirse eğitim ve çevre dışındaki diğer bakanlıkların bütçesinden yüzde 1’lik payın sağlığa aktarılabileceğini belirten Hüdaoğlu, toplumun yıllardır beklediği reformun ancak bu şekilde yapılabileceğini vurguladı. Hüdaoğlu, diğer bakanlıkların hizmetlerinin aksamaması için de israf ve şovdan kaçınarak, verimli bütçe kullanmalarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

“ORGANİK TARIMA GEÇİLMESİ GEREKİR”

TDP Genel Sekreteri Hüdaoğlu, güvenli gıda için en doğru uygulamanın etiketlendirme ve organik tarım olacağını belirterek, organik tarıma geçilmesi gerektiğini kaydetti ve “Kuzey Kıbrıs organik tarım markası olabilir” dedi.

Hüdaoğlu,  organik tarıma geçilmesinin yalnızca tarım için değil, aynı zamanda turizm ve ekonomi için de artı bir değer olacağını vurguladı.

Hüdaoğlu, özellikle okullarda ülkede yetişen narenciye ile meyve sularının satılması veya sunulması yerine, yapay boyalı ve boş kalorili içecekler satılmasının yanlışlığına da  dikkat çekti.

Hükümeti halk yararına icraat yapmamakla suçlayan Hüdaoğlu, UBP’yi de geçmişte benzeri uygulamalar yapmak ve muhalefet yapamamakla eleştirdi ve “TDP şu anda ana muhalefet görevi yapmaktadır” dedi.

Suphi Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerde TDP olarak bağımsız aday Mustafa Akıncı’ya destek vereceklerini de yineledi ve “cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemeye yönelik planlar ile senaryoların” da parçası olmayacaklarını belirtti.

Bir soru üzerine Kıbrıs konusuna da değinen Hüdaoğlu, mevcut durumun ve gerginlik ortamının her iki tarafın da yararına olmadığını vurguladı. Hüdaoğlu, “Gerginlik ve savaş ortamı kimseye bir şey kazandırmaz, bu durumdan kazanan bir tek savaş tüccarları olur” dedi.

Hüdaoğlu, gelinen aşamada tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, bunun için de Türkiye’nin savaş gemilerini geri çekmesi, Rum Yönetimi’nin de doğal gazı çözümden önce Türklerle nasıl paylaşacağını somut olarak ortaya koyarak, masaya dönmesi gerektiğini belirtti.

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