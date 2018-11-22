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Hububat Hastalık Ve Zararlıları Rehberi Tanıtıldı

ŞAHALİ: “YAŞANAN KAYIPLARIN ÖNLENMESİ NOKTASINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ÖNEM TAŞIYOR”

Hububat Hastalık Ve Zararlıları Rehberi Tanıtıldı

ŞAHALİ: “YAŞANAN KAYIPLARIN ÖNLENMESİ NOKTASINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ÖNEM TAŞIYOR”

22 Kasım 2018 Perşembe 14:47
Hububat Hastalık Ve Zararlıları Rehberi Tanıtıldı

ŞAHALİ: “YAŞANAN KAYIPLARIN ÖNLENMESİ NOKTASINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ÖNEM TAŞIYOR”

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarım alanında bilimsel araştırma ve bilginin önemine işaret ederek, tarımın bilimsel ve ekonomik bir faaliyet olduğunu kaydetti. Şahali, yaşanan kayıpların ve gelir elde edilmesinin önündeki engelin ortaya çıkarılarak önlenmesi noktasında bilimsel araştırmaların önem taşıdığını ifade etti.

“Hububat Hastalık ve Zararlıları El Rehberi” tanıtımı ve semineri bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yapıldı.

El rehberi hububat tarımıyla uğraşan çiftçilerin üretim aşamasında karşılaşabilecekleri hastalık ve zararlıları kolaylıkla tanımalarını sağlayacak şekilde 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırlandı.

Kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, Dr. Hakan Hekimhan ve Proje Lideri Ziraat Yüksek Mühendisi Ayda Konuksal da el rehberinin tanıtımında ve seminerde hazır bulunarak, genel bilgilendirme yaptı.

Tanıtım ve seminerinin açılış konuşmalarını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Proje Lideri Ziraat Yüksek Mühendisi Ayda Konuksal yaptı.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımsal araştırmaların uzun zaman, uğraş ve emek harcanarak gerçekleştirildiğini söyleyerek, çalışmaya emek veren herkese teşekkür etti.

Tarımsal uğraşının hep üretim faaliyeti olarak nitelendirildiğini, ekonomik boyutunun geri planda tutulduğunu dile getiren Şahali, özünde ekonomik faaliyet bulunduğunu belirtti.

Tarım alanında yaşanan kayıpların ve gelir elde edilmesinin önündeki engelin ortaya çıkarılması gerektiğine işaret eden Şahali, bu noktada bilimsel araştırmaların önemli olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmada, yüzde 80’lere varan verim kaybı bulgusuna ulaşıldığını belirten Şahali, bunun yüzde 70’lik bir telafi ihtimali olduğunun ortaya konduğunu kaydetti.

Şahali, alışılagelen, geleneksel uygulamaların devam ettirilmesi halinde kayba uğranabileceğini söyleyerek, bilimsel bilgi ve verileri kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Münavebe konusuna da değinen Şahali, münavebenin Tarımsal Destek Sistemi içine zaruret olarak konması gerektiğini belirtti.

Şahali, tarımın sadece geleneksel bir geçim kaynağı olmadığını, ekonomik ve bilimsel bir faaliyet olduğunu söyledi.

Bakan Şahali, “Hububat Hastalık ve Zararlıları El Rehberi”nin tüm üreticilere ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

KARACA

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca “KKTC’de Tahıl Alanlarında Mevcut Hastalık ve Zararlıların Tespiti” projesinin 2012’de başlayarak, 2018 başında sonlandığını belirtti.

“Amacımız hastalıklar ve zararların tespitini yaparak, envanter oluşturmak” diyen Karaca, bunu yayın haline getirme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, elde edilen bilgilerin üretim dönemine yetişmesi için el rehberini hazırladıklarını ifade etti.

El rehberinin üretici ve teknik personelin kolay taşıyabileceği bir yayın olduğunu anlatan Karaca, rehberde bilgi ve resimlere yer verildiğini söyledi.

Yapılan çalışmalarda hastalıkların yol açtığı verim kaybının yüzde 25-80 arasında olduğunun tespit edildiğini belirten Karaca, hastalıkların önüne geçmenin mümkün olduğunu, bu noktada sertifikalı tohum kullanma ve münavebenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

KONUKSAL

Proje Lideri Ziraat Yüksek Mühendisi Ayda Konuksal, KKTC’de Tahıl Alanlarında Mevcut Hastalık ve Zararlıların Tespiti Projesi ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Konuksal, ülkede tahıl ekilen arazinin 600 bin dönüm olduğunu, tahıllar içinde yüzde 75 pay ile arpanı ilk sırada yer aldığını, tahıl üretiminin 100 bin ton, verimin ise 152 dönümün altında olduğunu söyledi.

Bu rakamın ortalamanın altında olduğunu dile getiren Konuksal, kuraklık, hastalıklar, bilinçsiz uygulamaların verim düşüklüğüne yol açtığını kaydetti.

Proje doğrultusunda hastalıkların belirlendiğini, mücadele konusunda araştırma yapıldığını belirten Konuksal, yapılan çalışmanın bu alandaki ilk bilimsel çalışma olduğunu söyledi.

(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı
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