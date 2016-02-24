Htks’dan Grev Uyarısı

Lefkoşa Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Şubat ayı maaşlarının bir kuruşunun dahi eksik yatırılması halinde Ercan Havalimanı’nın 1 Mart’tan itibaren öğlen saat 12.00’den gece saat 00.00’a kadar uçuşlara kapatılacağını belirtti.

Kapısız, “Geriye kalan saatlerde uçuşlar Maliye Bakanı’nın ödediği ücret gibi taksit taksit yaptırılacaktır” ifadelerini kullandı.

HTKS Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Kapısız, hükümeti eleştirdi.

Kapısız, “Sermaye kesimine bol keseden vergi bağışları ve aflar dağıtırken gayet bonkör olan ancak vergi toplama becerisi olmadığından dolayı kasası her boşaldığında emekçinin ve çalışanın rızkına çekinmeden el atan bir hükümet mevcuttur. Çalışılmış ve anamızın ak sütü gibi helal olan Şubat ayı maaşlarının bir kuruşunun dahi eksik yatırılması haline Ercan Havalimanı 1 Mart’tan itibaren öğlen saat 12.00’den gece saat 00.00 a kadar uçuşlara kapatılacak ve geriye kalan saatlerde uçuşlar Maliye Bakanı’nın ödediği ücret gibi taksit taksit yaptırılacaktır” ifadelerini kullandı.