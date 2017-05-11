Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), yurt dışında eğitime gönderilen hava trafik kontrolörlerinin masraflarına karşılık ödenmesi gereken ocak ayı harcırahlarının, “evrakların muhaceret birimlerinden alınıp Bakanlığa ulaştırılmaması nedeniyle halen ödenmediğini” iddia etti.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), yurt dışında eğitime gönderilen hava trafik kontrolörlerinin masraflarına karşılık ödenmesi gereken ocak ayı harcırahlarının, “evrakların muhaceret birimlerinden alınıp Bakanlığa ulaştırılmaması nedeniyle halen ödenmediğini” iddia etti.

HTKS Başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, sorunun çözümü için başvurdukları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin duruma seyirci kaldıklarını savundu.

Kapısız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hava trafik kontrolörleri bugün Ercan Havaalanı’ndaki kendi asli görevleri olan hava trafik kontrol görevini bırakıp, devletin makamlarında oturan yetkililerin ve memurlarının takibini yapması gereken evrak işlemlerini bizzat muhaceret makamlarında kendileri alarak söz konusu evrakları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına kendileri elden iletmiştir. Umarız ki bundan sonraki aşamada üzerinden aylar geçip yılan hikâyesine dönen harcırahların ödenmemesi için başka bir bahane kalmamıştır.”

(YIL/HA)