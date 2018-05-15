Htks İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı’na Katıldı

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı’na katıldı.



HTKS’den verilen bilgiye göre, Sendika temsilcileri düzenlenen eğitim ve seminerlere katılarak havacılık yönetimindeki son gelişmeleri yerinde inceledi.



Ayrıca HTKS heyeti, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen eğitim kurumları ve Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği ile temaslarda bulunarak, ortak işbirliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.







Ercan Hava Trafik Merkezinde örgütlü sendika HTKS’nın Başkanı Cem Kapısız, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Havacılık sektöründe uluslararası standartları koruyabilmek icin personel eğitimini sürekli güncel tutmak zorundayiz. Havacılık hata kaldırmayan bir sektör, bu bağlamda yapılan tüm eğitimlere olanaklarımız çerçevesinde katılmaya çalışıyoruz. Gelecek yıl içerisinde havacılıkla ilgili uluslararası platformlarda KKTC’yi temsil etmek için çalışmalar yürütmekteyiz ve bu alanda devletin güçlü desteğine ihtiyacımız vardır" ifadelerini kullandı.(RU/GUR)