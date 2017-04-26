Htks Başkanı Kapısız, “26 Nisan Dünya Pilotlar Günü” Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.): Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kapısız, ilk Türk pilotu, Mehmet Fesa Evrensev'in Türk semalarında yaptığı ilk uçuşun tarihi olan 26 Nisan’ın, uzun yıllar Türkiye Pilotlar Günü olarak kutlandığını, 2013 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen IFALPA(International Federation of Air Line Pilots Associations) genel kurulunda TALPA'nın (Turkey Airline Pilots’ Association) önerisiyle 2014 yılından itibaren “Dünya Pilotlar Günü” olarak kutlanmaya başlandığını kaydetti.

Bu önerinin kabulünün, gelişen ve gelişmeye devam eden Türk havacılık sektörüne dünya genelinde ne derece önem verildiğinin ve saygı duyulduğunun bir göstergesi olduğunu belirten Kapısız, Türk havacılığının gelişiminde rol üstlenen Türk pilotlarının, Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayarak, başarı diledi.

(GÖZ/GÜL)