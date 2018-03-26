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HTKS, ERCAN HAVALİMANI’NDA SÖZLEŞMENİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLEMSİNİ TALEP ETTİ

HTKS, ERCAN HAVALİMANI’NDA SÖZLEŞMENİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLEMSİNİ TALEP ETTİ

26 Mart 2018 Pazartesi 15:31
HTKS, ERCAN HAVALİMANI’NDA SÖZLEŞMENİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLEMSİNİ TALEP ETTİ
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HTKS, ERCAN HAVALİMANI’NDA SÖZLEŞMENİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLEMSİNİ TALEP ETTİ

 Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın konuya eğilerek; Ercan Havalimanı’nda  devlet ile T&T şirketi arasında imzalanan sözleşmenin gereklerinin T&T şirketi tarafından  yerine getirilmesini talep etti.

Sendika Başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, sözleşme gereği;  tüm bozuk cihazların tamiri, ACC zemininin derhal sağlıklı bir malzeme ile değiştirilmesi ve temizlik işlerinin etkili bir şekilde yapılmasının sağlanmasını isteyerek, aksi halde Hava Trafik Kontrol Şubesinin hizmet veremez hale geleceğini savundu.

Kapısız, 2012 yılında yapılan özelleştirme ile Ercan Havalimanı işletme hakkını elinde bulunduran T&T şirketinin sözleşmeden doğan en basit yükümlülüklerini bile yerine getirmediğini, devletin  ise bugüne kadar sözleşmeden doğan denetleyici görevini etkin şekilde kullanmadığını iddia etti.

Kapısız, “Sözleşme gereği hava seyrüsefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm hizmet alanlarının, ısıtma, soğutma, su, enerji, bakım-onarım ve tüm bu alanların temizlik vb. tüm işletme giderleri, T&T Şirketi tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kapısız, KKTC  hava sahası üzerinde yapılan tüm uluslararası uçuşların denetim ve yönetiminin yapıldığı Ercan Hava Trafik Yönetim Merkezi’nin kritik ve stratejik öneme sahip bir birim olduğuna dikkat çekerek, “7 gün 24 saat hava seyrüsefer hizmetlerinin verildiği bu merkezin bulunduğu SMART binasındaki yıpranmış zeminin barındırdığı toz toprak ve pislik nedeniyle, çalışanlar astım ve alerji sorunları ile boğuşmakta,  nefes almak günden güne daha da zor hale gelmektedir” dedi.

Temel hava seyrüsefer hizmetinin verilmesinde kullanılan ekipmanların tamirinin geciktirildiğini,  ucuz yöntemlerle gerçek sorunun üstünün örtülmeye çalışıldığını ileri süren Kapısız, “Ercan Havalimanı  kamu hizmeti ya da güvenliği amacıyla değil maksimum kar mantığı ile çalıştırıldığı için Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan ihtiyaç bildirimlerinin ilgili şirket tarafından çeşitli bahanelerle geçiştirildiğini” iddia etti.

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanCem KapısızHava Trafik Kontrolörleri Sendikası
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