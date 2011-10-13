Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

HSBC’nin Finansbank ilgisi ciddi boyutta

Finansbank’ın sahibi NBG Haziran’da bankanın % 20’sini satacağını duyurdu.

HSBC’nin Finansbank ilgisi ciddi boyutta

Finansbank’ın sahibi NBG Haziran’da bankanın % 20’sini satacağını duyurdu.

13 Ekim 2011 Perşembe 08:54
HSBC’nin Finansbank ilgisi ciddi boyutta
banner238

Finansbank’ın sahibi NBG Haziran’da bankanın % 20’sini satacağını duyurdu. Son günlerde Türkiye’de faaliyet gösteren HSBC’nin Finansbank hisselerine ilgi gösterdiğine dair bilgiler ciddi boyut kazandı. HSBC’nin yenilenme hareketi alışa hazırlık olarak yorumlanıyor.

Finansbank’ın sahibi olan Yunanistan’ın en büyük bankası (kamu sermayeli) National Bank of Greece (NBG), yaklaşık dört ay önce bankanın Türkiye hisselerinin yüzde 20’sini satacağını açıklamıştı. O günden bu günlere değin hisse satışına ilişkin gelişmeler konusunda kamuoyuna yansıyan ciddi bir gelişme olmamasına karşın banka hisselerine Türkiye’de bankası bulunan HSBC Grubu’nun ciddi ilgi gösterdiği bilgisi banka kulislerinde çok ciddi boyut kazanmış bulunuyor.

HSBC ve Finansbank’ın hissedarı NBG arasında hisse satışına ilişkin yürütülen görüşmelerin ciddi nitelik kazandığı bilgisi HSBC’nin Türkiye birimlerinde yoğun olarak konuşulurken, olayın Türk basınında yer almasından sonra, yaklaşık bir hafta önce Finansbank’ın sahibi NBG, basına yaptığı açıklamada gelişmeleri doğrulamadı. Ancak konuya ilişkin sorulara HSBC Grubu’ndan gelen yanıt ise ‘Hiç bir yorum yok’ şeklinde oldu. HSBC Ağustos başında yaptığı yazılı açıklamada Türkiye pazarının büyüme potansiyeline ve gücüne inandığını ifade ederek “HSBC Grubu’nun desteği ile HSBC Türkiye olarak Ağustos ayında stratejik büyüme planımızı kamuoyu ile paylaştık.

HSBC Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıllık dönemini şekillendirecek olan bu stratejik büyüme planı, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve verimlilik hedefleri doğrultusunda hazırlandı. Bu bağlamda, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda bankamızda bazı pozisyonlara artık ihtiyaç olmadığına karar verildi ve 2 hafta önce bazı arkadaşlarımızın aramızdan ayrılmasına karar verildi” açıklamasında bulunmuştu. HSBC’nin uygulamaya koyduğu yeniden yapılanma hareketi bankanın Finansbank’a olan ilgisine bağlandı.

Finansbank’ın 11.734, HSBC Türkiye’nin 6 bin 483 çalışanı bulunuyor.

Rakamlarla HSBC

Krediler: 12.317.064

Aktif toplamı: 22.069.129

Özkaynaklar: 2.746.832

Faiz Gelirleri: 499.221

Net kârı: 103.806

Şube sayısı: 333

Müşteri sayısı: 3.5 milyon

Çalışan sayısı: 6.483

Rakamlarla Finansbank

Şube sayısı: 502

Çalışan sayısı: 11.734

Aktifleri: 38.1 milyar TL

Krediler: 25.8 milyar TL

Mevduat portföyü: 23.6 milyar TL

Özkaynaklar: 5.2 milyar TL

Sermaye Yeterlilik Rasyosu: %16.68

Finansbank Yunan NBG’yi ikiye katlıyor : Finansbank’ın iştiraki olduğu Yunan NBG grubunun piyasa değeri, ülkede ve Avrupa bölgesinde yaşanan dalgalanmanın etkisiyle 2 milyar euro (5 milyar TL) seviyesine düşmüş durumda. Türkiye’de Finansbank’ın değeri ise son günlerde yaşanan çıkışın etkisiyle 10.1 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamla Finansbank, sahibi olan NBG’yi piyasa değeri liginde ikiye katlıyor.

Kriz satış kararı getirdi: NBG, 23 Haziran 2011’de Yunanistan ekonomisinde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak Türkiye’de Finansbank’ın hisselerinin yüzde 20’sini satacağını açıkladı. 8 ay önce bu yönde bir karar alan NBG, o tarihte yaptığı genel kurul toplantısında halka arz kararını yeniden gündeme alarak onayladı.

NBG’yi ayakta tutuyor: NBG’in CEO’su Apostolos Tamvakakis, yaptığı açıklamada, piyasa koşullarının düzelmesi halinde Finansbank’ın yüzde 20 hissesinin satılacağını bildirmişti. İşadamı Hüsnü Özyeğin 2006’da Fiba Grubu’nun sahip olduğu Finansbank’ın yüzde 46 hissesi ve kurucu hisselerinin tamamını 2.7 milyar dolara NBG’ye devretmişti. Fiba Holding’in Finansbank’ta kalan yüzde 9.68’lik hissesi de 2008’de NBG’ye 697.15 milyon dolara satılmıştı. 2007’de NBG bankanın yüzde 43.39 oranındaki hissesini borsa yatırımcısından satın almıştı. Finansbank yatırımının getirdiği kâr, krizde NBG’nin son 2 yıl ayakta durmasını sağlamıştı. Finansbank’ın şu anki piyasa değeri 10.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor

Son Güncelleme: 13.10.2011 08:54
Anahtar Kelimeler:
BankaHSBCFinansbankNBG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim