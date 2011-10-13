HSBC’nin Finansbank ilgisi ciddi boyutta

Finansbank’ın sahibi NBG Haziran’da bankanın % 20’sini satacağını duyurdu. Son günlerde Türkiye’de faaliyet gösteren HSBC’nin Finansbank hisselerine ilgi gösterdiğine dair bilgiler ciddi boyut kazandı. HSBC’nin yenilenme hareketi alışa hazırlık olarak yorumlanıyor.

Finansbank’ın sahibi olan Yunanistan’ın en büyük bankası (kamu sermayeli) National Bank of Greece (NBG), yaklaşık dört ay önce bankanın Türkiye hisselerinin yüzde 20’sini satacağını açıklamıştı. O günden bu günlere değin hisse satışına ilişkin gelişmeler konusunda kamuoyuna yansıyan ciddi bir gelişme olmamasına karşın banka hisselerine Türkiye’de bankası bulunan HSBC Grubu’nun ciddi ilgi gösterdiği bilgisi banka kulislerinde çok ciddi boyut kazanmış bulunuyor.

HSBC ve Finansbank’ın hissedarı NBG arasında hisse satışına ilişkin yürütülen görüşmelerin ciddi nitelik kazandığı bilgisi HSBC’nin Türkiye birimlerinde yoğun olarak konuşulurken, olayın Türk basınında yer almasından sonra, yaklaşık bir hafta önce Finansbank’ın sahibi NBG, basına yaptığı açıklamada gelişmeleri doğrulamadı. Ancak konuya ilişkin sorulara HSBC Grubu’ndan gelen yanıt ise ‘Hiç bir yorum yok’ şeklinde oldu. HSBC Ağustos başında yaptığı yazılı açıklamada Türkiye pazarının büyüme potansiyeline ve gücüne inandığını ifade ederek “HSBC Grubu’nun desteği ile HSBC Türkiye olarak Ağustos ayında stratejik büyüme planımızı kamuoyu ile paylaştık.

HSBC Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıllık dönemini şekillendirecek olan bu stratejik büyüme planı, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve verimlilik hedefleri doğrultusunda hazırlandı. Bu bağlamda, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda bankamızda bazı pozisyonlara artık ihtiyaç olmadığına karar verildi ve 2 hafta önce bazı arkadaşlarımızın aramızdan ayrılmasına karar verildi” açıklamasında bulunmuştu. HSBC’nin uygulamaya koyduğu yeniden yapılanma hareketi bankanın Finansbank’a olan ilgisine bağlandı.

Finansbank’ın 11.734, HSBC Türkiye’nin 6 bin 483 çalışanı bulunuyor.

Rakamlarla HSBC

Krediler: 12.317.064

Aktif toplamı: 22.069.129

Özkaynaklar: 2.746.832

Faiz Gelirleri: 499.221

Net kârı: 103.806

Şube sayısı: 333

Müşteri sayısı: 3.5 milyon

Çalışan sayısı: 6.483

Rakamlarla Finansbank

Şube sayısı: 502

Çalışan sayısı: 11.734

Aktifleri: 38.1 milyar TL

Krediler: 25.8 milyar TL

Mevduat portföyü: 23.6 milyar TL

Özkaynaklar: 5.2 milyar TL

Sermaye Yeterlilik Rasyosu: %16.68

Finansbank Yunan NBG’yi ikiye katlıyor : Finansbank’ın iştiraki olduğu Yunan NBG grubunun piyasa değeri, ülkede ve Avrupa bölgesinde yaşanan dalgalanmanın etkisiyle 2 milyar euro (5 milyar TL) seviyesine düşmüş durumda. Türkiye’de Finansbank’ın değeri ise son günlerde yaşanan çıkışın etkisiyle 10.1 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamla Finansbank, sahibi olan NBG’yi piyasa değeri liginde ikiye katlıyor.

Kriz satış kararı getirdi: NBG, 23 Haziran 2011’de Yunanistan ekonomisinde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak Türkiye’de Finansbank’ın hisselerinin yüzde 20’sini satacağını açıkladı. 8 ay önce bu yönde bir karar alan NBG, o tarihte yaptığı genel kurul toplantısında halka arz kararını yeniden gündeme alarak onayladı.

NBG’yi ayakta tutuyor: NBG’in CEO’su Apostolos Tamvakakis, yaptığı açıklamada, piyasa koşullarının düzelmesi halinde Finansbank’ın yüzde 20 hissesinin satılacağını bildirmişti. İşadamı Hüsnü Özyeğin 2006’da Fiba Grubu’nun sahip olduğu Finansbank’ın yüzde 46 hissesi ve kurucu hisselerinin tamamını 2.7 milyar dolara NBG’ye devretmişti. Fiba Holding’in Finansbank’ta kalan yüzde 9.68’lik hissesi de 2008’de NBG’ye 697.15 milyon dolara satılmıştı. 2007’de NBG bankanın yüzde 43.39 oranındaki hissesini borsa yatırımcısından satın almıştı. Finansbank yatırımının getirdiği kâr, krizde NBG’nin son 2 yıl ayakta durmasını sağlamıştı. Finansbank’ın şu anki piyasa değeri 10.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor