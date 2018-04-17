HRİSTOFYAS AKEL’İN İNGİLİZ ÜSLERİNİN SURİYE’NİN VURULMASINI PROTESTO MİTİNGİNE KATILDI

Amerikan Büyükelçiliği önündeki protesto mitingine katılan eski Rum lider Dimitris Hristofiyas, hükümeti Kıbrıs 'ın "emperyalistlerin maceracılığına" karışması nedeniyle suçladı ve üslerin Kıbrıs topraklarının bir parçası olup olmadığını sordu.

Hristofiyas yaptığı yazılı açıklamada,sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tutarlı ve istikrarlı bir şekilde savunan Suriye’ye karşı,hükümetin “hiçbir şeyi kutsal” tutamadığını ve saygı gösteremediğini belirtti.

Hristofiyas, Kıbrıs'taki 1974 Yunan Cunta darbesinden sonra, zamanın Suriye Devlet Başkanı

Hafız Esad'ın,canını kıl payı kurtarıp Londra’da bulunan Makarios’a “acil ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi” için 100.000 ABD Doları verdiğini söyledi.

Hristofiyas ayrıca, Suriye’nin Bağlantısızlar Hareketi içerisinde sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni savunan ve sözde Türk işgalini kınayan “tutarlı tavrı” na da atıfta bulundu.

Volkan Gazetesi