HRİSTODULİDİS RUM YÖNETİMİ’NİN SURİYE’DEKİ OLAYLARA MÜDAHİL OLMAYACAĞINI AÇIKLADI



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin Suriye’deki olaylara ve olması muhtemel olaylara müdahil olmayacağını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hristodulidis, İngiltere basınında yer alan, adadaki İngiliz üslerinin kullanımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, Güney Kıbrıs açısından endişe edilecek hiçbir durum olmadığını söyledi.

Hristodulidis, herkesin ne söylediğine ve ne yazdığına çok dikkat etmesi gereken bir dönemde olduklarını vurgulayarak, Hükümet’in müdahil tüm taraflarla devamlı temas halinde bulunduğunu belirtti.