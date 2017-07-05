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05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:27

HP’den, Şans Oyunları Açıklaması

Halkın Partisi (HP) bazı kumar salonlarının internet üzerinden bazılarının ise el ilanlarıyla kumarhane ve kumar reklamı yaptığını kaydederek, bu reklamlarla hukukun hiçe sayıldığı savundu.

HP'den, Şans Oyunları Açıklaması
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“KUMARHANE VE KUMAR REKLAMLARIYLA HUKUK HİÇE SAYILIYOR, HÜKÜMET BUNA SEYİRCİ KALIYOR”

Halkın Partisi (HP) bazı kumar salonlarının internet üzerinden bazılarının ise el ilanlarıyla kumarhane ve kumar reklamı yaptığını kaydederek, bu reklamlarla hukukun hiçe sayıldığı savundu.

Şans Oyunları Yasası ile şans oyunu salonlarının ülkede reklam ve ilan vermesinin, duyuru ve tanıtım yapmasının, işitsel, görsel ve yazılı medyayı kullanmasının yasaklandığını belirten HP, hükümeti ve ilgili kurumları bu alandaki kanun ihlallerine seyirci kalmakla suçladı.

HP, “Bu vurdumduymazlık aslında ülkenin içinde bulunduğu genel yönetim, daha doğrusu yönetimsizlik krizinin parçasıdır” görüşünü belirtti.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, “basiretsiz ve vurdumduymaz” olarak nitelendirilen hükümetin sağlığın, ulaşımın, trafiğin, eğitimin, çevre, gıda, çalışma ve kamu güvenliğinin, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi alanlarda hayati işlevlerin yerine getirilmesini sağlayamadığı savunuldu.

“KÖTÜ YÖNETİM KADER DEĞİL”

HP, hükümetin bunları bazen bilerek engellediğini öne sürdü.

“Bu hükümetten ve onun temsil ettiği siyasi anlayıştan toplum olarak en kısa zamanda kurtulmaktan başka çaremiz yok” diyen HP, “Kötü yönetim kader değildir. Halkın Partisi olarak göreve geldiğimizde bu düzensizliğe son vereceğiz ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edecek adımları atmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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