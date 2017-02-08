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08 Şubat 2017 Çarşamba 14:15

HP’de Genel Sekreterliğe Tolga Atakan Getirildi

HP'de Genel Sekreterliğe Tolga Atakan Getirildi
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Halkın Partisi’nde  (HP) Genel Sekreterlik görevine Tolga Atakan getirildi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak’ta  yapılan olağanüstü  genel kurul toplantısında Parti Genel Başkanlığına Kudret Özersay  seçilirken; Parti Meclisi de oluşturulmuştu:

Parti Meclisi’nde yer alan isimler şöyle:

Lefkoşa: Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Ayşe Onar, Temay Sağer, Yenal Senin, Tuğberk Emirzade, Cemre Günsel Esengin, Gizem Çeliker Akandere, Güneş Sarıkamış, Ramadan Beysun, Göktürk Ötüken, Teksen Köroğlu, Uğur Çulhaoğlu, Özgül Ezgin, Öcal Dallı, Saffet Aşıksoy.
Gazimağusa: Hilmiye Sezer Kumbur, Şevki Kıralp, Orkun Bozkurt, Duygu Uzun, Mert Şentaş, Cihan Abi, Kemal Bağzıbağlı, Hasan Tosunoğlu, Erol Kaymak, Süleyman Canatan, Cenan Eskimuhtaroğlu, Gülsüm Korun, Batur Sağlamer.

Girne: Jale Refik Rogers, Sadık Ülker, Mehmet Çavuşoğlu, Adem Çakır, Ayla Gürel, Adem Beydola, İhsan Tuncalı, Murat Borucu, Güven Erkal.
İskele: Hicran B. Fırat, Cuma, Onbaşı Ahmet , Yüksel Güzel, Muhammet Fethullah Erol.

Güzelyurt: Ramadan Durmazer, İbrahim Kahramanoğlu, Suna Tip Atilla Ertürk.

Lefke: Fedai Öztoprak, Hasan Karlıtaş Genel kurul toplantısının ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında da Merkez Yürütme Organı seçimi gerçekleştirilmişti.

Buna göre yeni dönemde görev yapacak olan Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı şu isimlerden oluşuyor:

Kudret Özersay, Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Temay Sağer, Kemal Bağzıbağlı, Sadık Ülker, Şevki Kıralp, Jale Refik Rogers, Ayla Gürel, Hicran B. Fırat ve Gizem Çeliker Akandere. Merkez Yürütme Organı dün gerçekleştirdiği seçimde  Tolga Atakan'ı Genel Sekreter olarak belirledi.

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