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Hp, Yerel Seçimlerde Aday Gösterdiği İsimlerle, Destekleyeceği İsimleri Açıkladı

5 BELEDİYEDE ADAY ÇIKARAN HP, 7 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA DESTEK BELİRTTİ…5 BELEDİYEDE ADAY ÇIKARILMADI… KARAR HALKA BIRAKILDI

Hp, Yerel Seçimlerde Aday Gösterdiği İsimlerle, Destekleyeceği İsimleri Açıkladı

5 BELEDİYEDE ADAY ÇIKARAN HP, 7 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA DESTEK BELİRTTİ…5 BELEDİYEDE ADAY ÇIKARILMADI… KARAR HALKA BIRAKILDI

25 Mayıs 2018 Cuma 13:09
Hp, Yerel Seçimlerde Aday Gösterdiği İsimlerle, Destekleyeceği İsimleri Açıkladı

5 BELEDİYEDE ADAY ÇIKARAN HP, 7 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA DESTEK BELİRTTİ…5 BELEDİYEDE ADAY ÇIKARILMADI… KARAR HALKA BIRAKILDI
PARTİ, 14 BELEDİYEDE TAM LİSTE BELEDİYE MECLİSİ ADAYI GÖSTERECEK
Lefkoşa, 25 Mayıs 18 : Halkın Partisi (HP), 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimlerde aday gösterdiği isimlerle, destekleyeceği isimleri açıkladı.
5 belediyede aday çıkaran HP, 7 belediye başkanı adayına destek belirtti. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt olmak üzere 5 belediyede aday çıkarmayan HP, vatandaşın mevcut başkan adayları içerisinde en doğru kararı vereceğini belirtti. Parti, 14 belediyede tam liste belediye meclisi adayı gösterecek.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Lefke’de Fehmi Çamlıköylü, Dipkarpaz’da Havva Elkovan, Mehmetçik’te Kani Buranay, Vadili’de Erhan Kaya ve Paşaköy Belediyesi’nde Mehmet Aktaş aday gösterildi.
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İnönü Belediyesi’nde bağımsız adayı Beyhan Gürgöze, Alsancak Belediyesi’nde Fırat Ataser, Esentepe Belediyesi’nde Sinan Güneş, Beyarmudu Belediyesi’nde Ethem Akmercan, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde Mustafa Zurnacılar’a destek verilecek.
Ayrıca Tatlısu Belediyesi Başkan adayı Hayri Orçan ve Akdoğan Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Latif’e de 2018 seçimlerinde destek kararı çıktı.
Halkın Partisi, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt, Lefke, Gönyeli, Dipkarpaz, Mehmetçik, Paşaköy, Vadili, Yeniboğaziçi, Tatlısu ve Beyarmudu belediyelerinde belediye meclis üyeliği seçimlerine tam liste katılacak.
HP, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt’ta aday çıkarmayacak ancak belediye meclis üyesi adaylarıyla yarışa hazır olacak.
(RÇ/ŞEB)
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