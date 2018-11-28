Hp’li Bakan Ve Milletvekilleri Yenierenköy’de Halka Açık Bölge Ziyareti Gerçekleştirdi

ÖZERSAY: KIBRIS’TA YAŞANAN BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ; RUM TARAFININ STATÜKODAN BİZİM KADAR RAHATSIZ OLMUYOR OLMASI…”



Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta bugüne kadar yaşanan başarısızlığın asıl nedeni; Kıbrıs Rum tarafının statükodan bizim kadar rahatsız olmuyor olması; federal ortaklık denilen şeyin yönetimi ve zenginliği paylaşmaktan geçtiğini görmek istememesi, bu paylaşma mantığını içine sindirememesidir” dedi.

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; HP Genel Sekreteri Yenal Senin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve milletvekilleri Mesut Genç, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay, Gülşah Sanver Manavoğlu ve Hasan Büyükoğlu ile birlikte hafta sonu Yenierenköy bölgesini ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, parti yönetimi, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın da katılımı ile bölge halkıyla bir araya geldi.

Yenierenköy’ü gündüz saatlerinde ziyaret eden Halkın Partisi heyeti, gecenin geç saatlerine kadar bölge halkı ile belediyenin ve bölgenin durumunu değerlendirip soruları cevapladılar.

Ziyaretlerde, bölgede istihdam geliştirici girişimlerin artması ve başta turizm olmak üzere sektörel anlamda genişlemelerin önemine değinilirken, imar planı ve emirnameler, e-devlet, kıyı emniyet, kırsal bölgelere devlet işlerinin götürülmesi, turizm yatırımları ve teşvikler olmak üzere birçok konuda bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

ÖZERSAY: “ORTAK VİZYON ŞART”

Kıbrıs müzakereleri ile ilgili gelen soruları cevaplayan HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta bugüne kadar yaşanan başarısızlığın asıl nedeni Kıbrıs Rum tarafının statükodan bizim kadar rahatsız olmuyor olması; federal ortaklık denilen şeyin yönetimi ve zenginliği paylaşmaktan geçtiğini görmek istememesi, bu paylaşma mantığını içine sindirememesidir “dedi.

Son BM raporunda tarafların önce ortak vizyon konusunu netleştirmeleri gerektiğine dikkat çekildiğini anımsatan Özersay, bu nokta netleşmeden müzakere öngörülmediğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarının ortada ortak bir vizyon bulunmadığını net şekilde gösterdiğini belirtti.

Özersay, “Hal böyleyken, müzakerenin ne şekilde yapılacağını gösterecek bir ortak kağıt hazırlığı hata olur. Ortak vizyon olmadıkça müzakereye girmemeliyiz. Ortak vizyon eksikliği, hatta örtüşmeyen ve giderek de uzaklaşan iki farklı vizyon sorunu ayan beyan ortadadır” dedi.

Özersay BM’nin raporunda Kıbrıs’ta bir müzakerenin başlayabilmesi için iki unsura dikkat çekildiğini, bunlardan birincisinin; tarafların Kıbrıs’ın geleceğine dair ortak bir vizyona sahip olup olmadıklarını tartışarak netleştirmeleri ve ancak bunun ertesinde ikinci bir unsur olarak da sürecin tam olarak nasıl olacağı konusunda tarafların bir anlaşmaya varmaları olduğunu belirtti. KKTC EHLİYETLERİ TÜRKİYE’DE...

Ziyarette söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, iş amaçlı sürekli Türkiye’de araç sürmesi gereken vatandaşların KKTC ehliyeti ile araç kullanmada yaşadıkları sorunun yakın zamanda çözüleceğini belirtti.

Bugüne kadar işleyen düzenin doğru olmadığını ve geç kalınmış bir düzenleme olduğunu belirten Atakan, şöyle devam etti:

“Bizler, seçim öncesi adaletsiz ve yanlış düzenleme olan ne varsa yetkimiz çerçevesinde hepsini toplum menfaatine düzeltme sözü verdik, bugün de bunun için gerekli iradeyi göstermek boynumuzun borcudur.”

Son dönemlerde kıyı emniyeti çalışanları ile ilgili gelişen durumla alakalı açıklama yapan Atakan, bu süreçte içlerinde çok kaliteli, nitelikli ve işlerinin ehli olan 12 çalışanın işlerini kaybetmemesi için çok ciddi mesai harcadıklarını söyleyip bu konunun sorumlularıyla ilgili de gerekeni yapacaklarını belirtti.

Atakan, bölgedeki eksik tabela ve yol genişletme çalışmalarının 2019 bütçesi geçtikten sonar gerçekleştirileceğini de kaydetti.

(YIL/SEL) FOTOĞRAFLI

