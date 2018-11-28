banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94071
ALTIN
205.495
DOLAR
5.2527
STERLİN
6.7032
EURO
5.9280
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
2 gün daha tutuklular
2 GÜN DAHA TUTUKLULAR
Kaçaklara 10 gün hapis
KAÇAKLARA 10 GÜN HAPİS
Okwor teminata bağladı
Okwor teminata bağladı
banner282
Flaş Haber
Kaçaklara 10 gün hapis
Kapat

Hp’li Bakan Ve Milletvekilleri Yenierenköy’de Halka Açık Bölge Ziyareti Gerçekleştirdi

ÖZERSAY: KIBRIS’TA YAŞANAN BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ; RUM TARAFININ STATÜKODAN BİZİM KADAR RAHATSIZ OLMUYOR OLMASI…”

Hp’li Bakan Ve Milletvekilleri Yenierenköy’de Halka Açık Bölge Ziyareti Gerçekleştirdi

ÖZERSAY: KIBRIS’TA YAŞANAN BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ; RUM TARAFININ STATÜKODAN BİZİM KADAR RAHATSIZ OLMUYOR OLMASI…”

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:57
Hp’li Bakan Ve Milletvekilleri Yenierenköy’de Halka Açık Bölge Ziyareti Gerçekleştirdi
ÖZERSAY: KIBRIS’TA YAŞANAN BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ; RUM TARAFININ STATÜKODAN BİZİM KADAR RAHATSIZ OLMUYOR OLMASI…”

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta bugüne kadar yaşanan başarısızlığın asıl nedeni; Kıbrıs Rum tarafının statükodan bizim kadar rahatsız olmuyor olması; federal ortaklık denilen şeyin yönetimi ve zenginliği paylaşmaktan geçtiğini görmek istememesi, bu paylaşma mantığını içine sindirememesidir” dedi.
HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay; HP Genel Sekreteri Yenal Senin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve milletvekilleri Mesut Genç, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay, Gülşah Sanver Manavoğlu ve Hasan Büyükoğlu ile birlikte hafta sonu Yenierenköy bölgesini ziyaret etti.
HP’den yapılan açıklamaya göre, parti yönetimi, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın da katılımı ile bölge halkıyla bir araya geldi.
Yenierenköy’ü gündüz saatlerinde ziyaret eden Halkın Partisi heyeti, gecenin geç saatlerine kadar bölge halkı ile belediyenin ve bölgenin durumunu değerlendirip soruları cevapladılar.
Ziyaretlerde, bölgede istihdam geliştirici girişimlerin artması ve başta turizm olmak üzere sektörel anlamda genişlemelerin önemine değinilirken, imar planı ve emirnameler, e-devlet, kıyı emniyet, kırsal bölgelere devlet işlerinin götürülmesi, turizm yatırımları ve teşvikler olmak üzere birçok konuda bilgi alışverişi gerçekleştirildi.
ÖZERSAY: “ORTAK VİZYON ŞART”
Kıbrıs müzakereleri ile ilgili gelen soruları cevaplayan HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta bugüne kadar yaşanan başarısızlığın asıl nedeni Kıbrıs Rum tarafının statükodan bizim kadar rahatsız olmuyor olması; federal ortaklık denilen şeyin yönetimi ve zenginliği paylaşmaktan geçtiğini görmek istememesi, bu paylaşma mantığını içine sindirememesidir “dedi.
Son BM raporunda tarafların önce ortak vizyon konusunu netleştirmeleri gerektiğine dikkat çekildiğini anımsatan Özersay, bu nokta netleşmeden müzakere öngörülmediğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarının ortada ortak bir vizyon bulunmadığını net şekilde gösterdiğini belirtti.
Özersay, “Hal böyleyken, müzakerenin ne şekilde yapılacağını gösterecek bir ortak kağıt hazırlığı hata olur. Ortak vizyon olmadıkça müzakereye girmemeliyiz. Ortak vizyon eksikliği, hatta örtüşmeyen ve giderek de uzaklaşan iki farklı vizyon sorunu ayan beyan ortadadır” dedi.
Özersay BM’nin raporunda Kıbrıs’ta bir müzakerenin başlayabilmesi için iki unsura dikkat çekildiğini, bunlardan birincisinin; tarafların Kıbrıs’ın geleceğine dair ortak bir vizyona sahip olup olmadıklarını tartışarak netleştirmeleri ve ancak bunun ertesinde ikinci bir unsur olarak da sürecin tam olarak nasıl olacağı konusunda tarafların bir anlaşmaya varmaları olduğunu belirtti. KKTC EHLİYETLERİ TÜRKİYE’DE...
Ziyarette söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, iş amaçlı sürekli Türkiye’de araç sürmesi gereken vatandaşların KKTC ehliyeti ile araç kullanmada yaşadıkları sorunun yakın zamanda çözüleceğini belirtti.
Bugüne kadar işleyen düzenin doğru olmadığını ve geç kalınmış bir düzenleme olduğunu belirten Atakan, şöyle devam etti:
“Bizler, seçim öncesi adaletsiz ve yanlış düzenleme olan ne varsa yetkimiz çerçevesinde hepsini toplum menfaatine düzeltme sözü verdik, bugün de bunun için gerekli iradeyi göstermek boynumuzun borcudur.”
Son dönemlerde kıyı emniyeti çalışanları ile ilgili gelişen durumla alakalı açıklama yapan Atakan, bu süreçte içlerinde çok kaliteli, nitelikli ve işlerinin ehli olan 12 çalışanın işlerini kaybetmemesi için çok ciddi mesai harcadıklarını söyleyip bu konunun sorumlularıyla ilgili de gerekeni yapacaklarını belirtti.
Atakan, bölgedeki eksik tabela ve yol genişletme çalışmalarının 2019 bütçesi geçtikten sonar gerçekleştirileceğini de kaydetti.
(YIL/SEL) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi, Kalkanlı Ve Yuvacık’ta Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi, Kalkanlı Ve Yuvacık’ta Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Tüketiciler Derneği: “dövizdeki Düşüşü Görmezden Gelmek Ticari Ahlaksızlık”
Tüketiciler Derneği: “dövizdeki Düşüşü Görmezden Gelmek Ticari Ahlaksızlık”
Özersay: “Mevcut geçiş kapılarındaki sıkıntıların giderilmesi için çaba harcayacağız”
Özersay: “Mevcut geçiş kapılarındaki sıkıntıların giderilmesi için çaba harcayacağız”
Başbakan Erhürman, Spehar ile görüştü
Başbakan Erhürman, Spehar ile görüştü
Uluçay, Türkiye Gençlik Ve Spor Konfederasyonu Heyetini Kabul Etti
Uluçay, Türkiye Gençlik Ve Spor Konfederasyonu Heyetini Kabul Etti
Başbakan Erhürman: ''ödenmesi gereken meblağlar faiziyle ödendi''
Başbakan Erhürman: ''ödenmesi gereken meblağlar faiziyle ödendi''
Başbakan Erhürman, Gazimağusa, İskele Ve Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı Ve Emirname Taslağı Konusunu Değerlendirdi
Başbakan Erhürman, Gazimağusa, İskele Ve Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı Ve Emirname Taslağı Konusunu Değerlendirdi
Iı. Uluslararası Fikret Demirağ Şiiri Festivali Cuma Günü Başlıyor
Iı. Uluslararası Fikret Demirağ Şiiri Festivali Cuma Günü Başlıyor
Engelsiz Sinema Ve Aktivite Merkezi Yarın Ydü İletişim Fakültesi’nde Açılıyor
Engelsiz Sinema Ve Aktivite Merkezi Yarın Ydü İletişim Fakültesi’nde Açılıyor
Toprak Ana Günü 9 Aralık’ta Balalan’da…
Toprak Ana Günü 9 Aralık’ta Balalan’da…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim