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Hp’den Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği…

Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Halkın Partisi (HP) Sosyal İşler Birimi, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Hp’den Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği…

Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Halkın Partisi (HP) Sosyal İşler Birimi, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla etkinlik düzenledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:33
Hp’den Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği…

Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Halkın Partisi (HP) Sosyal İşler Birimi, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla etkinlik düzenledi.

HP’den verilen bilgiye göre, Sosyal İşler Birimi, Meme Kanseri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ÇIRAKOĞLU

Toplantı sonrası açıklama yapan Özgül Çırakoğlu, pembe balon temasıyla bir hafta geçireceklerini kaydederek, çocuklarla birlikte HP merkez binasının ön cephesini pembe balonlarla süslediklerini ifade etti.

Çırakoğlu, düzenlenen etkinlikle hem kanser hastalığının yaygınlaştığına dikkat çekmek hem de erken tanının hayat kurtardığını yeniden hatırlatmanın amaçladığına dikkat çekti.

Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın en kısa sürede hayata geçmesinin, kanserle mücadelede de çok önemli bir yer kapladığına inandıklarını belirten Çırakoğlu, yeni yasanın veri sağlaması bakımından büyük önem arz ettiğini belirtti. 

“Kanser vakalarının bölgesel dağılımının bilinmesi, bölgesel bazda nedenlerin araştırılması için gereklidir” diyen Çırakoğlu, verilerle hangi kanser türlerinin daha yaygın olduğunun saptanabileceğini, bunun da genetik faktörlerle çevresel faktörlerinin etkisinin araştırılarak kanserle mücadelede önemli mesafeler kat edilebileceğini söyledi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

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