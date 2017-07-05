Hp’den Girne Trafiğine Çözüm Önerisi

AVCIOĞLU: “BAZI ASKERİ BÖLGELERİN STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK KENTİN TRAFİĞİNDE RAHATLAMA SAĞLANABİLİR”

Lefkoşa, 5 Temmuz 17 : Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Başkanı Yusuf Avcıoğlu, Girne’deki bazı askeri bölgelerin statüsünde değişiklik yapılarak kentin trafiğinde rahatlama sağlanabileceği belirtti.

Alternatif kaçış yolları yaratılmasıyla özellikle Girne’nin doğusundaki trafiğin rahatlayacağını belirten Avcıoğlu, bu sayede vatandaşların şehir merkezine girmeden de istediği noktalara ulaşılabileceğini söyledi.

Avcıoğlu, yazılı açıklamasında “Girne’de, Uluç Reis Sokak ile Hakkı Borataş Caddesi arasında kalan yol ile Zafer Caddesi’nden başlayıp St. Hilarion kavşağına bağlanan yolun trafiğe açılması” çözüm önerisini paylaştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün “Girne Doğu Çevre Yolu” ile ilgili açıklamalarına da değinen İlçe Başkanı Avcıoğlu, “Projeyle ilgili tek çivi bile çakılmadı” diyerek, Girne’deki mevcut durumun projelerin tamamlanmasını beklemeye müsait olmadığını kaydetti.

(RÇ/HÖ)