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HP Paşaköy ve Vadili Belediye Başkanı Adayları halkla bir araya geldi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile bakan ve milletvekilleri, yerel seçimler öncesi bölge sorunlarını yerinde konuşmak için Paşaköy ve Vadili’yi ziyaret etti.

HP Paşaköy ve Vadili Belediye Başkanı Adayları halkla bir araya geldi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile bakan ve milletvekilleri, yerel seçimler öncesi bölge sorunlarını yerinde konuşmak için Paşaköy ve Vadili’yi ziyaret etti.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:37
HP Paşaköy ve Vadili Belediye Başkanı Adayları halkla bir araya geldi

ÖZERSAY: “TOPLUMUN GENEL ANLAMDA RAHATLATABİLMESİ NOKTASINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile bakan ve milletvekilleri, yerel seçimler öncesi bölge sorunlarını yerinde konuşmak için Paşaköy ve Vadili’yi ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan, Paşaköy ve Vadili ziyaretlerinde kendilerine yöneltilen soruları cevapladı ve bölge halkının beklentilerini dinledi. Ziyarette Halkın Partisi milletvekillerinden Gülşah Sanver, Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu ve Hasan Topal da yer aldı.

İlk ziyareti Paşaköy’e yapan HP, bölgeden yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı olan Mehmet Aktaş’ı ve Meclis Üyesi adaylarını tanıttı. Mağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal’ın konuşma yaptığı Vadili ziyaretinde Vadili Belediye Başkan adayı Erhan Kaya’yı ve Belediye Meclis Üyesi adayları hakkında bilgi verildi.

Ziyaretlerde Belediye Başkan adayları Mehmet Aktaş ve Erhan Kaya da bölgeleri ile ilgili konuşma yaparken, halka yalan söylemeyen, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla bölgelerine iyi yönetimi getirip partizanlıktan kurtarmak için yola çıktıklarını vurguladı.

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ÖZERSAY: “BU SÜREÇ HEPİMİZ İÇİN ZOR…BİZ DE HİÇ RAHAT DEĞİLİZ” 

Kudret Özersay, özellikle son günlerde herkesi darboğaza iten döviz konusundaki soruları yanıtında, “Ekonomi çarşaf gibidir, bir yerinden bir tarafı örterken diğer taraftan açılıyor. Türk Lirası’nın değer kaybettiği bugünlerde Türkiye Merkez Bankası’nın dahi alabileceği önlemler kısıtlıyken biz, toplumun genel anlamda rahatlatabilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreç hepimiz için zor ve biz de bundan dolayı hiç rahat değiliz” dedi.

BAYBARS: “SOSYAL KONUT ÇALIŞMALARI EN KISA SÜREDE SONUÇLANDIRILACAK”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, daha önceki hükümetler tarafından kırsal kesim arazisi olarak verilen yerlerin imkânsızlıkları olan gençlerin sorunlarını çözmediğini ve sadece seçim zamanları siyasi çıkar elde etmek için kullanıldığı, bu nedenle de bölgelere sosyal konut çalışmalarını projelendirip en kısa sürede ev sahibi olmayı bekleyen gençlerin konut ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 27.05.2018 18:02
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