HP, Lefkoşa Taşkınköy'de Esnafı Ziyaret Etti!

HP LEFKOŞA İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU



SAPSIZOĞLU: “YENİ DÖNEMDE YATIRIMA AYRILAN PAYIN ARTMASI İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ”



ÇIRAKOĞLU: “BİLİMSEL VERİLERİN REHBERLİK ETTİĞİ BİR ANLAYIŞIN GÖNYELİ’DE ETKİN KILINMASI ÖNEMLİ”



Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile HP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Çırakoğlu yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Partiden yapılan açıklamaya göre, HP’den bir grup, Lefkoşa Taşkınköy’de esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Ziyaretlerde HP Genel Başkanı Kudret Özersay da yer aldı.



Sapsızoğlu, ziyaretle ilgili açıklamasında, sorunların çözümü için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerini aktarma fırsatı bulduklarını ifade etti. Sapsızoğlu, “Halkımızdan gördüğümüz ilgi yürüdüğümüz yolun doğru bir yol olduğunun en büyük göstergesidir” dedi.



Lefkoşa özelinde bütçeden yatırıma ayrılan payın son derece düşük olduğunu belirten Sapsızoğlu, yeni dönemde yatırıma ayrılan payın artması için çaba sarf edeceklerini, kaynak artırımının yanı sıra ilgili gelirlerin nasıl dağıtıldığının da önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti.





Sapsızoğlu, Lefkoşa genelinde temas ettikleri esnafın Tabela Vergisi olarak bilinen vergilendirmeden şikayetçi olduğunu gördüklerini ve bununla ilgili düzenleme yapılması için çalışma başlatacaklarını sözlerine ekledi.ÇIRAKOĞLU: “BİLİMSEL VERİLERİN REHBERLİK ETTİĞİ BİR ANLAYIŞ”Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çırakoğlu da Gönyeli’nin inşasına Halkın Partisi belediye meclis üyelerinin önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.“İnatlaşmanın temel alındığı bir yönetim anlayışının değil de, bilimsel verilerin rehberlik ettiği bir anlayışın Gönyeli’de etkin kılınması önemlidir” diyen Çırakoğlu, yeni dönemde bu anlayışın göreve geleceğine inandıklarını kaydetti.“Sadece Gönyeli’de değil, ülke genelinde kentlerimizi iyi yöneteceğiz. Kötü yönetimden kaynaklanan mutsuzluklara son vereceğiz. Huzur veren kentleri halkımızla birlikte kuracak, neşeli insanların dolaştığı kentleri hayal olmaktan çıkarıp gerçek yapacağız” ifadelerini kullanan Çırakoğlu, bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretin çok faydalı geçtiğine işaret etti.Kent ekonomisinin, yatırımların devam edebilmesi ve gelişimin sürmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Çırakoğlu, Gönyeli’de daha fazla yatırım ve daha fazla gelişim için zemin bulunduğunu kaydetti.“Halkın ilgisi, partimize duyulan güvenin artarak devam ettiğinin anlaşılması bakımından büyük önem arz etmekte” diyen Çırakoğlu, güvenin muhafaza edilmesi için çalışacaklarını belirtti.