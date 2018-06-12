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HP Lefke’de Etkinlik Düzenledi!

SEÇİM HABERLERİ…

HP Lefke’de Etkinlik Düzenledi!

SEÇİM HABERLERİ…

12 Haziran 2018 Salı 11:57
HP Lefke’de Etkinlik Düzenledi!

SEÇİM HABERLERİ…

Halkın Partisi Lefke’de etkinlik düzenledi. Etkinlikte HP Lefke Belediye Başkan adayı Fehmi Çamlıköylü önceliklerini anlattı, bu yarışın kazananı olacaklarına dair inancını yineledi.

“Birçok sorun olduğunu biliyoruz, bu sorunları bütünlüklü bir yaklaşımla aşabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuşan Çamlıköylü, “Tam gün hizmet veren, üreticiye destek olan, güçlü ve hesap verebilir bir yapıya sahip Lefke Belediyesi bizim yönetimimiz altında hayal değil” dedi.

Doğayla iç içe olacak bir kent yaratmanın önemine değinen Çamlıköylü, turizmden azami payını alan bir Lefke’nin bölge halkının da daha mutlu ve huzurlu olmasına temel oluşturacağını söyledi.

“Yeşilırmak’tan Taşpınar’a kadar uzanan Lefke’de, bölgemizde iç göçü engelleyecek, gençlerin yerinde ikamet etmesini sağlayacak, sosyal konut projeleri, önümüzdeki dönemde hayata geçecek diyen Çamlıköylü, halka birlikte her köşesinde hizmetle anılan bir belediye kuracaklarını ifade etti.

Somut projelerini de açıklayan Çamlıköylü, şöyle konuştu:

“Araçlar için park yeri sıkıntısını çözecek, Lefke’yi kanalizasyon sistemine bağlayacak, Lefke’yi turizm bölgeleri arasına sokarak, kite surf gibi spor alanlarında merkez haline dönüştürecek, balıkçı barınağı ile hem amatörlerin hem de profesyonel balıkçıların sorunlarını çözecek, yürüyüş yolları ve Lefke parkını hayata geçirecek, bölgede üretilen ürünlerin pazarlanması ve satılmasını sağlayacak ve temiz sanayi sitesini kuracak olan anlayış, Yeşilırmak’tan Taşpınar’a kadar bölge halkımızın onayını beklemektedir.”

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DENKTAŞ

Etkinlikte konuşan DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Lefkemiz Fehmi kardeşimizle daha güzel bir olacak, bunu birlikte başaracağız” dedi.

ÖZERSAY

Bölge halkına hitaben konuşan HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise çalışan “HP’li belediyeler kentlerimizi iyi yönetecek, kötü yönetimden kaynaklanan mutsuzluklara son verecek, nitelikli bir kadroyla Fehmi kardeşimizin liderliğinde huzur veren bir kenti halkımızla birlikte kuracak, neşeli insanların dolaştığı kentleri hayal olmaktan çıkarıp gerçek yapacağız” dedi.

Özersay, insanımızın hizmet beklediği birçok konunun varlığının bilincinde olduklarını ve bu hizmetin hızlı sağlanabilmesi ve sorunları aşmanın yanı sıra yeni yatırımların önünün açılabilmesi için HP’li belediyelerin tam gün hizmet vermesi gerektiğine işaret etti.

Yeşilırmak’tan Taşpınar’a kadar bölge halkını merkeze alan belediyecilik anlayışının göreve gelmesi gerektiğini söyleyen Özersay, şunları ifade etti:

“Belediyelerin temel amacı hizmet etmektir. Vatandaşın var olan sorunlarının çözülmesi aynı zamanda yenilerinin oluşmasının önlenmesi yerinden yönetimle mümkündür. Belediyelerin sorunlarının gündem oluşturduğu mevcut durumu kabul etmiyoruz. Bunun yerine üretilen hizmetlerin gündem olduğu, örnek alındığı, ülkeye yayıldığı bir anlayışı ülkemizde hakim kılacak, kötü yönetimden kaynaklanan belediye sorunlarını tarihe gömeceğiz. Halkımıza güler yüzlü, zamanında ve kaliteli hizmet vereceğiz.”

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Son Güncelleme: 12.06.2018 16:00
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