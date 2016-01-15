HP: “Halkımız Adına Kaygılıyız’’

Halkın Partisi (HP) hükümeti eleştirdi ve “halkı zarara uğratan her türlü iş bilmezliğin takipçisi olacağını” duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “devlet yönetiminin tamamen tıkandığı, hükümet edenlerin bilerek ve isteyerek, Bakanlar Kurulu’nda aldıkları kararlarla yasaları çiğnediği” iddia edildi.

Ödenmesi yasal bir zorunluluk olan 13. maaşların hala ödenmediği, öğrenci burslarının 2015 yılı Ekim ayından beri yatmadığı, şaibeli icraatların gözler önüne serildiği bir durum yaratıldığı savunulan açıklamada, özel şirketlerle yapılan sözleşmelerde “iş bilmezliğin ve kötü yönetimin” en çarpıcı örneklerine imza atıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Bu yetmezmiş gibi hükümet özel şirketi ödüllendirircesine karar üretip iş bilmez icraatlarının bedelini halka ödetme kararı dahi almıştır. Bugün kendi aldığı Bakanlar Kurulu kararlarını dahi uygulayamayan, ‘geniş tabanlı reform hükümeti’ kapalı kapılar ardında ekonomik protokol görüşmesi yaptığını ve sonuçlandırma aşamasına geldiğini iddia etmektedir. Halkın Partisi halk adına kaygılıdır. Halkımız sizlere ve icraatlarınıza güvenmiyor” iddiasında bulunuldu.