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HP Girne İlçe Başkanlığı’na Ahmet Tokatlıoğlu Seçildi!

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 : Halkın Partisi (HP) Olağanüstü Girne İlçe Kongresi’nde tek aday olan Ahmet Tokatlıoğlu ilçe başkanlığı görevini Yusuf Avcıoğlu’ndan devraldı.

HP Girne İlçe Başkanlığı’na Ahmet Tokatlıoğlu Seçildi!

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 : Halkın Partisi (HP) Olağanüstü Girne İlçe Kongresi’nde tek aday olan Ahmet Tokatlıoğlu ilçe başkanlığı görevini Yusuf Avcıoğlu’ndan devraldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46
HP Girne İlçe Başkanlığı’na Ahmet Tokatlıoğlu Seçildi!

Halkın Partisi (HP) Olağanüstü Girne İlçe Kongresi’nde tek aday olan Ahmet Tokatlıoğlu ilçe başkanlığı görevini Yusuf Avcıoğlu’ndan devraldı.
HP’den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Tokatlıoğlu ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, zor dönem olan seçimlerde görevini başarıyla yürüttüğünü velirttiği Yusuf Avcıoğlu’nda teşekkür etti.
Tokatlıoğlu yerel yönetim seçimleriyle ilgili birlikte mücadele vereceklerini kaydetti ve 1 aylık süreç içerisinde Lapta, Dikmen ve Çatalköy’de ilçe temsilcilik binalarını hizmete açmış olacaklarını ifade etti.
Yaz sonuna kadar Esentepe, Alsancak ve Çamlıbel’de de olmak üzere toplam 6 ilçe temsilciliği açmayı hedeflediklerini ifade eden Tokatlıoğlu, “Buralarda alışılagelmiş parti örgüt binalarından ziyade, daha çağdaş ve ilkelerimizi yansıtabileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Girne İlçe Yönetim kadrosu ise şu şekilde oluşturuldu: 
“Ahmet Tokatlıoğlu, Adem Çakır, Arda Kalfaoğlu, Ledün Caymaz, Ersan Şengün, İhsan Tuncalı ve Fezile Necdet”.


Son Güncelleme: 02.05.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
GirneIlçeBaşkanlığıYUSUF AVCIOĞLU
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