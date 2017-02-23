HP: “DEVLET LABORATUVARI HIZLI ŞEKİLDE YENİDEN ÇALIŞMALI”

“YANGIN SONRASINDA ATILAN ADIMLAR BECERİKSİZLİK VE BİLİNÇSİZLİK ÖRNEĞİ. HÜKÜMET VE SAĞLIK BAKANLIĞI YİNE SINIFTA KALDI”

Halkın Partisi, gıda ve su gibi temel ihtiyaçların güvenli tüketimini sağlamakta hayati önemi olan Devlet Laboratuvarı’nın hızlı şekilde yeniden çalışır hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

“Devlet Laboratuvarı’nın deposunda çıkan yangın sonrasında atılan adımlar beceriksizlik ve bilinçsizlik örneği” eleştirisinde bulunan Halkın Partisi, “Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı yine sınıfta kaldı. Sağlık alanında makyaj niteliğinde palyatif adımlar atıp halkı kandırmaktan vazgeçsinler” çağrısı yaptı.

Normal şartlarda burada yapılan besin, pestisit ve adli kimya analizlerinin nerede ve nasıl yapıldığı konusunda kamuoyunun aydınlatılması talep eden Halkın Partisi, “Laboratuvar çalışanları bugüne kadar tehlikeli şartlarda çalışmaya zorlandı. Güvenli ve farklı mekânda hizmet vermelerinin daha doğru olacağı yangından 2 ay sonra düşünüldü” ifadelerini kullandı.

Çalışanların ağızda tat değişikliği, boğaz ağrısı ve bulantı gibi şikayetlerle hastaneye başvurmaya başladığını, bu konuda Tabipler Biriliği’nin de açıklaması olduğunu belirten Halkın Partisi, çalışanlara dün itibarıyla bir haftalık idari izin verildiğini söyledi.

HALKIN PARTİSİ’NDEN SAĞLIK BAKANLIĞINA SORULAR

Halkın Partisi, yazılı açıklamasında Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

“Bu yangında yanan kimyasallar nelerdir? Bunlar arasında bulunan radyoaktif maddelerden dolayı bir tehlike mevcutsa, buna ilişkin gerekli ölçümler yapıldı mı? Yapıldıysa sonuç nedir?

Yangın sonrası atıklar imha edilirken, binada çalışmaya devam eden laboratuvar elemanları ile temizlik ve tamirat için çalışan inşaat işçilerinin sağlığını koruyucu hangi önlemler alındı?

Yangının laboratuvarın civarındaki bölgede yol açtığı çevre tahribatının boyutunu tespit etmek için yürütülmekte olan herhangi bir çalışma var mıdır?

Geçen iki ay süresince besin ve adli kimya testleri yapılamamaktadır. Halk sağlığını direk olarak ilgilendiren su, süt gibi temel besin maddelerinin testleri bu sürede hangi laboratuvar tarafından yapılmıştır/ yapılmaktadır?

Devlet Laboratuvarı’nın tamamen kapalı olduğu bu hafta içinde pestisit analizleri nerede yapılmaktadır?

Kimyasal atıkların temizlenmesi için kullanılan suyun Haspolat Arıtma Tesisi'ne, halkın kullanımı için arıtılmak üzere aktarılmış olması, halk sağlığını riske atan bir hareket değil midir? Tarım alanlarında sulama için kullanılabilecek bu sudaki kimyasallar tarandı mı? Arıtma tesisi bu sudaki tüm kimyasalları arıtabilecek kapasitede midir?”