HP'DE ADAY ADAYLARI LİSTELERİ BELİRLENDİ

Bu akşam toplanan HP aday adaylarını belirledi. Partiden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ulaşılan bilgiye göre Lefkoşa'dan
1- Nihal Salman
2- Aral Moral
3- Cenk Dikmen
4-Oktan Türe
5- Hasan Sapsızoğlu
6- Osman Aktunç
7- Teksen Köroğlu
8-Ahmet Özant
9- Fatma Kınış
10- Tolgay Tarıman
11- Mete Bayramoğlu
12-Serkan Mesutoğlu
13- İlhan Tuncalı
14- Sonuç Koyuncu
15- Serhat Uludağ
16-Cemre Günsel Esengin
17- Gizem Çeliker
18-Orhun Bozurt
19-Figen Gökeri
20-Eylem D. Erbilen
21- Cafer Potinci
22- Güneş Sarıkamış
23-Evin Unutulmaz
24-Tuğberk Emirzade
25-Hasan Hüral
26- Fezile Necdet
27- Esen Ömürlü
28- Tolga Atakan
29-Kudret Özersay
30-Serdar Emekli
31-Mustafa Yeşil
32- Ejdan Sadrazam
33- Cüneyt Küçük
34- Gülşah Manavoğlu
35- Erhan Omuralp
26-Nurettin Çırakoğlu
GAZİMAĞUSA
1- Hasan Sapsızoğlu
2- Fikret Deniz
3- Hicran b. Fırat
4- Salahi Savaş Eşrefoğlu
5- Ahmet Özant
6- Münnevver Kral
7- Özbir Akbaşak
8- Moran Açıkada
9- Şefki Kıralp
10- Orhun Bozkurt
11- Dr Hasan Topal
12- Vicdan Onurver
13- Özgür Vehit
14- İrem Uygun
15- Hilmiye Sezer Kumbur
16- Süleyman Canatan
17- Halil Sakallı
18- Ayşegül Baybars
19- Ramazan Gündoğdu
20- Kemal Bağzıbağlı
21- Ezcan Erçin
GİRNE
1- Cenk Dökmen
2- Erek Çağatay
3- Murat Borucu
4- Hasan Saluk
5- Jale R. Roggers
6- Abdullah Özsususzlu
7- Yusuf Avcıoğlu
8- Hasan Yanardağ
9- Ahmet Özyalçın
10- İhsan Tuncalı
11- Kemal Batman
12- Bihter Beyazyüz
13- Sadık Ülker
14- Fezile Necdet
15- Şölen Külahçı
16- Orçun Kamalı
17- Nejla Gazi
18- Ahmet Yöney
19- Mehmet Erkol
20- Baki Aygün
21- Erhan Onuralp