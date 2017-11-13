HP'DE ADAY ADAYLARI LİSTELERİ BELİRLENDİ

Bu akşam toplanan HP aday adaylarını belirledi. Partiden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Ulaşılan bilgiye göre Lefkoşa'dan1- Nihal Salman2- Aral Moral3- Cenk Dikmen4-Oktan Türe5- Hasan Sapsızoğlu6- Osman Aktunç7- Teksen Köroğlu8-Ahmet Özant9- Fatma Kınış10- Tolgay Tarıman11- Mete Bayramoğlu12-Serkan Mesutoğlu13- İlhan Tuncalı14- Sonuç Koyuncu15- Serhat Uludağ16-Cemre Günsel Esengin17- Gizem Çeliker18-Orhun Bozurt19-Figen Gökeri20-Eylem D. Erbilen21- Cafer Potinci22- Güneş Sarıkamış23-Evin Unutulmaz24-Tuğberk Emirzade25-Hasan Hüral26- Fezile Necdet27- Esen Ömürlü28- Tolga Atakan29-Kudret Özersay30-Serdar Emekli31-Mustafa Yeşil32- Ejdan Sadrazam33- Cüneyt Küçük34- Gülşah Manavoğlu35- Erhan Omuralp26-Nurettin Çırakoğlu1- Hasan Sapsızoğlu2- Fikret Deniz3- Hicran b. Fırat4- Salahi Savaş Eşrefoğlu5- Ahmet Özant6- Münnevver Kral7- Özbir Akbaşak8- Moran Açıkada9- Şefki Kıralp10- Orhun Bozkurt11- Dr Hasan Topal12- Vicdan Onurver13- Özgür Vehit14- İrem Uygun15- Hilmiye Sezer Kumbur16- Süleyman Canatan17- Halil Sakallı18- Ayşegül Baybars19- Ramazan Gündoğdu20- Kemal Bağzıbağlı21- Ezcan Erçin1- Cenk Dökmen2- Erek Çağatay3- Murat Borucu4- Hasan Saluk5- Jale R. Roggers6- Abdullah Özsususzlu7- Yusuf Avcıoğlu8- Hasan Yanardağ9- Ahmet Özyalçın10- İhsan Tuncalı11- Kemal Batman12- Bihter Beyazyüz13- Sadık Ülker14- Fezile Necdet15- Şölen Külahçı16- Orçun Kamalı17- Nejla Gazi18- Ahmet Yöney19- Mehmet Erkol20- Baki Aygün21- Erhan Onuralp

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