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13 Kasım 2017 Pazartesi 22:38

HP'DE ADAY ADAYLARI LİSTELERİ BELİRLENDİ

HP'DE ADAY ADAYLARI LİSTELERİ BELİRLENDİ
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HP'DE ADAY ADAYLARI LİSTELERİ BELİRLENDİ
Bu akşam toplanan HP aday adaylarını belirledi. Partiden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ulaşılan bilgiye göre Lefkoşa'dan

1- Nihal Salman

2- Aral Moral

3- Cenk Dikmen

4-Oktan Türe

5- Hasan Sapsızoğlu

6- Osman Aktunç

7- Teksen Köroğlu

8-Ahmet Özant

9- Fatma Kınış

10- Tolgay Tarıman

11- Mete Bayramoğlu

12-Serkan Mesutoğlu

13- İlhan Tuncalı

14- Sonuç Koyuncu

15- Serhat Uludağ

16-Cemre Günsel Esengin

17- Gizem Çeliker

18-Orhun Bozurt

19-Figen Gökeri

20-Eylem D. Erbilen

21- Cafer Potinci

22- Güneş Sarıkamış

23-Evin Unutulmaz

24-Tuğberk Emirzade

25-Hasan Hüral

26- Fezile Necdet

27- Esen Ömürlü

28- Tolga Atakan

29-Kudret Özersay

30-Serdar Emekli

31-Mustafa Yeşil

32- Ejdan Sadrazam

33- Cüneyt Küçük

34- Gülşah Manavoğlu

35- Erhan Omuralp

26-Nurettin Çırakoğlu

GAZİMAĞUSA

1- Hasan Sapsızoğlu

2- Fikret Deniz

3- Hicran b. Fırat

4- Salahi Savaş Eşrefoğlu

5- Ahmet Özant

6- Münnevver Kral

7- Özbir Akbaşak

8- Moran Açıkada

9- Şefki Kıralp

10- Orhun Bozkurt

11- Dr Hasan Topal

12- Vicdan Onurver

13- Özgür Vehit

14- İrem Uygun

15- Hilmiye Sezer Kumbur

16- Süleyman Canatan

17- Halil Sakallı

18- Ayşegül Baybars

19- Ramazan Gündoğdu

20- Kemal Bağzıbağlı

21- Ezcan Erçin

GİRNE

1- Cenk Dökmen

2- Erek Çağatay

3- Murat Borucu

4- Hasan Saluk

5- Jale R. Roggers

6- Abdullah Özsususzlu

7- Yusuf Avcıoğlu

8- Hasan Yanardağ

9- Ahmet Özyalçın

10- İhsan Tuncalı

11- Kemal Batman

12- Bihter Beyazyüz

13- Sadık Ülker

14- Fezile Necdet

15- Şölen Külahçı

16- Orçun Kamalı

17- Nejla Gazi

18- Ahmet Yöney

19- Mehmet Erkol

20- Baki Aygün

21- Erhan Onuralp

 
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