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HP: “Daha güzel bir Girne için daha planlı çalışan bir belediye şart”

HP: “Daha güzel bir Girne için daha planlı çalışan bir belediye şart”

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:48
HP: “Daha güzel bir Girne için daha planlı çalışan bir belediye şart”

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, Girne için daha planlı çalışan bir belediyeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Tokatlıoğlu, “daha güzel bir Girne için daha planlı çalışan bir belediyenin şart olduğunu” kaydetti.

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İyi yönetici olmak için sorun çözmek değil sorun oluşmadan önleyebilmek gerektiğini ifade eden Tokatlıoğlu, planlama ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projeleri olduğunu kaydetti.

Halkın Partisi’nin Girne’de nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Tokatlıoğlu, daha güzel bir Girne için daha planlı çalışan bir belediyenin şart olduğunu söyledi.
 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 17:57
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