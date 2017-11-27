Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:18

HP aday listesinin son halini açıkladı

HP aday listesinin son halini açıkladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

HP aday listesinin son halini açıkladı

HP, 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne katılacak adaylarının listesinin son halini belirledi.

Halkın Partisi (HP), 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne katılacak adaylarının listesinin son halini belirledi.

TAK muhabirinin HP Genel Sekreteri Tolga Atakan’dan aldığı bilgiye göre, daha önce açıklanan adaylardan 3’ü adaylıklarını geri çektiği için bu kişilerin yerine parti meclisi kararıyla 3 kişi aday gösterildi. 

Girne’den Şölen Külahçı’nın yerine İhsan Tuncalı, Gazimağusa’da Mustafa Yeşil’in yerine Hasan Sapsızoğlu ve Hülya Özkaya’nın yerine de Ercan Elçin HP aday listesine girdi.

Böylece HP’nin 50 kişilik aday listesinin son hali şu isimlerden oluştu:

LEFKOŞA:

Kudret Özersay,

Tolga Atakan,

Gülşah Sanver Manavoğlu,

Fatma Coşar Kınış,

Teksen Köroğlu,

Cemre Günsel Esengin,

Serkan Mesutoğlu,

Eylem Deliceırmak Erbilen,

Evin Unutmaz,

Nurettin Çırakoğlu,

Orkun Bozkurt,

Tuğberk Emirzade,

Mehmet Özbilgehan,

Aral Moral,

Nihal Salman,

Sonuç Koyuncu.

GİRNE:

Erek Çağatay,

Ahmet Özyalçın,

Baki Aygün,

Jale Refik Rogers,

Bihter Beyazyüz,

Sadık Ülker,

Cenk Dökmen,

Kemal Batman,

Yusuf Avcıoğlu,

İhsan Tuncalı.

GAZİMAĞUSA:

Hasan Topal,

Ayşegül Baybars,

Ramazan Gündoğdu,

Süleyman Canatan, İrem Uygun,

Özgür Vehit,

Kemal Bağzıbağlı,

Şevki Kıralp,

Özbir Akbaşak,

Hilmiye Sezer Kumbur,

Hasan Sapsızoğlu,

Ercan Elçin,

Fikret Deniz.

İSKELE:

Mesut Genç,

Hicran B. Fırat,

Halil Sakallı,

Ercan Beşerler,

Ahmet Güneş.

GÜZELYURT:

Hasan Büyükoğlu,

Emsal Emirzadeoğulları,

Naim Pınar,

Ayşe Gökyiğit

LEFKE:

İsmail Kaşot,

Lütfiye Fedai

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Halkın PartisiKudret özersay
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku