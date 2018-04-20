Hostesliği bıraktı, yeni işiyle gündeme oturdu!

British Airways’de hostes olarak çalışan Laura Birbeck, radikal bir karar alarak mesleğini bıraktı. Hostesliğin çok yıpratıcı bir meslek olduğundan yakınan Birbeck, bambaşka bir sektöre geçme kararı aldı.

İnternette webcam şovları yapmaya başlayan kadın, kendisine gelen tekliflerin ardından erotik şovunu bir televizyon kanalına taşıdı. Kısa sürede sosyal medyada ünlenen Birbeck, eski mesleğiyle yenisi arasındaki uçurum nedeniyle İngiliz basınının gündeminde.

İngiliz basınına konuşan Birbeck’in eski iş arkadaşları, genç kadının yeni mesleğine çok da şaşırmadıklarını söyledi. Bierbeck’in hosteslikle ilgili sürekli şikayet ettiğini belirten iş arkadaşları, “Porno sektörünü çekici bulduğunu hep söylerdi” dedi.