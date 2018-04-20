Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112122
ALTIN
174.823
DOLAR
4.0406
STERLİN
5.6907
EURO
4.9882
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Tecavüzcüye 9 yıl hapis cezası
TECAVÜZCÜYE 9 YIL HAPİS CEZASI
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Ogundana teminata bağlandı
OGUNDANA TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Hostesliği bıraktı, yeni işiyle gündeme oturdu!

İngiltere'de hosteslik yapan Laura Birbeck, mesleğinin çok yorucu olduğundan şikayet ederek bambaşka bir iş yapmaya başladı.

Hostesliği bıraktı, yeni işiyle gündeme oturdu!

İngiltere'de hosteslik yapan Laura Birbeck, mesleğinin çok yorucu olduğundan şikayet ederek bambaşka bir iş yapmaya başladı.

20 Nisan 2018 Cuma 00:27
Hostesliği bıraktı, yeni işiyle gündeme oturdu!

British Airways’de hostes olarak çalışan Laura Birbeck, radikal bir karar alarak mesleğini bıraktı. Hostesliğin çok yıpratıcı bir meslek olduğundan yakınan Birbeck, bambaşka bir sektöre geçme kararı aldı.

hoster-twitter-1

İnternette webcam şovları yapmaya başlayan kadın, kendisine gelen tekliflerin ardından erotik şovunu bir televizyon kanalına taşıdı. Kısa sürede sosyal medyada ünlenen Birbeck, eski mesleğiyle yenisi arasındaki uçurum nedeniyle İngiliz basınının gündeminde.

banner223
hoster-twitter-2

İngiliz basınına konuşan Birbeck’in eski iş arkadaşları, genç kadının yeni mesleğine çok da şaşırmadıklarını söyledi. Bierbeck’in hosteslikle ilgili sürekli şikayet ettiğini belirten iş arkadaşları, “Porno sektörünü çekici bulduğunu hep söylerdi” dedi.

hoster-twitter-5

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
Ucuz iPhone gelecek mi? Ucuz iPhone için tarih şekillendi…
Ucuz iPhone gelecek mi? Ucuz iPhone için tarih şekillendi…
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI 
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Sağlık Bakanı Besim, Tc Sağlık Bakanı Demircan İle Görüştü
Sağlık Bakanı Besim, Tc Sağlık Bakanı Demircan İle Görüştü
Daü Matematik Yarışması’nı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Kazandı
Daü Matematik Yarışması’nı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Kazandı
Kıb-tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Girne’de Avukat Akan Gürkan’ın İsmi Sokağa Verildi
Girne’de Avukat Akan Gürkan’ın İsmi Sokağa Verildi
SERGİDE FOTOĞRAFLARI YER ALAN ESNAFA, KENDİ FOTOĞRAFLARI HEDİYE EDİLDİ
SERGİDE FOTOĞRAFLARI YER ALAN ESNAFA, KENDİ FOTOĞRAFLARI HEDİYE EDİLDİ
Ataoğlu: “Amaç Turizmi 12 Aya Yayıp, Çeşitlendirmek”
Ataoğlu: “Amaç Turizmi 12 Aya Yayıp, Çeşitlendirmek”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim