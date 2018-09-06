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Hollanda\'dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 Bin Euro Bağış

Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 bin Euro bağışta bulundu.

Hollanda\'dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 Bin Euro Bağış

Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 bin Euro bağışta bulundu.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:19
Hollanda\'dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 Bin Euro Bağış
Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 bin Euro bağışta bulundu.
Komiteden yapılan açıklamaya göre, bu sabah komiteye bağlı çalışan Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret eden Blok, bağış çekini komite üyelerine takdim etti.
Komite üyeleri de cömert yardımları için Hollanda’ya teşekkür etti.
Kayıp Şahıslar Komitesi açıklamasında, Hollanda’nın son 12 yılda komiteye yaptığı yardımların 672 bin Euro’ya ulaştığı ve bu ülkenin dördüncü en büyük bağışçı olduğu kaydedildi.
Komite bugüne kadarki kazılarıyla her iki toplumdan 890 kayıp kişinin kalıntılarına ulaşarak kimliklendirdi ve gömülmek üzere ailelerine teslim etti.
(GÜL) FOTOĞRAFLI 
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