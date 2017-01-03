Hollanda KKTC halkını sömürüyor

On yıl önce CTP-ÖRP Hükümeti döneminde ülkemizin her tarafına takılan hız tesbit kameraları ile ilgili olarak yeniden sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yap işlet devret modeline göre yaptırılan bu hız kameraları KKTC Anayasası başta olmak üzere yeniden gözden geçirilerek uluslararası standartlara uydurulması kaçınılmazdır.KKTC Anayasasına göre aykırılık olmasına rağmen dönemin yetkilileri bu yasayı farklı yorumlayarak uygulamaya koymuştur.Bu konuda yaptığımız araştırmalarda Hız tesbir cihazlarının uygulaması da yanlışlıklar içermektedir.

KAMERALAR 10 YILLIĞINA VERİLMİŞTİ…..

Bizlere yapılan ihbarlarda bu Kameraların 10 yıl işletilip Devlete teslim edileceği hususundaydı.Fakat bugün bakıyoruz ki 10 yıl dolmasına rağmen Kameralar Devlete teslim edilmedi.Neden devredilmediği hususunda ise İçişleri Bakanının açıklama yapmasını bekleyeceğiz.Ayrıca aldığımız bilgilerde yeni bir sözleşmeden söz ediliyor.Eğer yeni bir sözleşme gerçekleştirilmişse ortada alangirli işlerin döndüğü demektir.Bu konuda dönemin yetkilileri şu anda görevde değillerdir. 2005 yılında kurdurulan bir şirketin halen daha Kameralardan elde edilen gelirin %60’nı Hollanda firmasına geriye kalan kısmını ise kendilerinin aldığını görmekteyiz.

KAMERALAR ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE Mİ?….

Ülkemize takılan kameraların uluslararası standartlarda olmadığı söyleniyor.Bu konuda yaptığımız araştırmalarda tüm dünyada Kameraların renkli ve farkedilebilecek bir şekilde olması şarttır.Kameralara yaklaşılmadan 100m geriden tırtıklı yol olması gerekir.Kameralar asla saklanmamalı ve vatandaşın görebileceği düzende yerleştirilmelidir.

KKTC HALKI RESMEN SÖMÜRÜLÜYOR…

Birilerine rant sağlamak için hazırlanan bu projenin giderek ranta dönüştürüldüğünü üzülerek görmekteyiz.Hız kameralarının ülkede kazaları önleyeceği safsatalığını ortaya atan o dönemin siyasilerinin bu projenin kaymağını yediğini biliyoruz.Kurdukları paravan şirketlerle halkımız resmen sömürülüyor.Sorgulamakta yarar vardır Hız kameraları ne kadar caydırıcı olmuştur.Kazalar her gün artarak devam ediyor.45 Milyon TL’nin bugüne kadar halktan alındığını görüyor ve üzülüyoruz.45 Milyon TL ile ülkemizin tüm yolları çift şerit ve kazaya sebebiyet vermeyecek bir şekilde yapılabilirdi.KKTC geri kalmış ülkemidir ki bu kadar hız kamerasına ihtiyaç duyuluyor.Bu KKTC halkına ayıp ve günahtır.Hız kameralarına ilaveten Bakanın 7 adet gezici Radar alması ise daha da büyük bir ayıptır.Siz saklanarak vatandaşı yakalayıp para cezasına çarptıracak bir düzene devam mı diyorsunuz.KKTC halkı ikinci bir sınıf insan muamelesi görmeye devam ediyor.Biz SDP olarak ülkedeki tüm Hız kameralarını kaldırıp sağlıklı bir yol politikası sağlayarak önce kazaları önleyeceğiz.Trafiği günlük yaşantımızın bir parçası olarak gördüğümüzden ilkokuldan başlamak üzere eğitim sistemimizin içerisine alacağız.