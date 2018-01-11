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Hollanda'da Türklere İslamofobik tehdit mektubu

Hollanda'da Türklere İslamofobik tehdit mektubu

11 Ocak 2018 Perşembe 13:12
Hollanda'da Türklere İslamofobik tehdit mektubu
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Hollanda'da Türklere İslamofobik tehdit mektubu

Türklerin oturduğu evlerin giriş kapısına gamalı haçla bırakılan notta, "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" yazıyor.

Hollanda'nın Zaandam kentindeki Türk ailelerin evine İslam ofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldığı bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu.

Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser Müslüman geber" ifadeleri yer aldı.

Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, olayla ilglii soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mektuların henüz kim tarafından bırakıldığı bilinmiyor.

Milliyet

Son Güncelleme: 11.01.2018 14:22
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