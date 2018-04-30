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Hizmet Verenler Onurlandırıldı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : 1958-1976 yılları arasında İskele bölgesinde varoluş mücadelesine katkı koyan 80 kişiye, bugün, İskele AKM’de düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Hizmet Verenler Onurlandırıldı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : 1958-1976 yılları arasında İskele bölgesinde varoluş mücadelesine katkı koyan 80 kişiye, bugün, İskele AKM’de düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:25
Hizmet Verenler Onurlandırıldı
Lefkoşa, 30 Nisan 18 : 1958-1976 yılları arasında İskele bölgesinde varoluş mücadelesine katkı koyan 80 kişiye, bugün, İskele AKM’de düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende tarihe ışık tutan sinevizyon gösterimi de yapıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da katıldığı tören, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora’nın konuşmasıyla devam etti. 

“Bugünlere gelmek kolay olmadı, ama bugün rahatça yaşıyorsak kahraman Türk ordusunun sayesindedir” diyen Bora, Kıbrıs Türk halkının tek amacının; Ada’da barış ve huzur içinde yaşamak olduğunu, ancak Rumların aynı niyeti taşımadığını kaydetti.  

Yılmaz Bora’nın konuşmasının ardından aralarında TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi eski başkanı Aytekin Erginel ve şimdiki başkanı Ali Abdurrahmanoğlu’nun da bulunduğu 80 kişiye madalyaları takdim edildi.

Bu arada Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamada, derneğin İskele Şubesi’nin, İskele Belediyesi AKM’de düzenlediği törenle üyelerine Milli Mücadele Madalyası verdiği belirtildi. Açıklama şöyle:

“Törene Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şube Başkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Temsilcileri katıldı.

Törende 71 Adet Milli Mücadele Madalyası dağıtıldı.

Dernek başkanı Yılmaz Bora yaptığı konuşmada, nereden nereye nasıl geldiğimizin kısa bir özetini yaptı. Bora şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkının Ada’da var olduğu tarihten günümüze kadar barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaktan öte bir gayesi olmamıştır. Ama ne var ki tarihin hiçbir döneminde Yunan’ın olmadığı Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a ilhak için 1878’de başlattıkları mücadeleyi şimdi masada sürdürmekte ve engel gördükleri Türk Askeri ile Garantilerden kurtulmak için sıfır asker sıfır garanti taleplerini devamlı surette gündemde tutmaya ve bizleri yıldırmaya çalışmaktadır. 21 Aralık 1963 AKRİTAS ve 15 Temmuz 1974 İPHESTOS imha planları Garantör Anavatan tarafından engellenmiştir. Türk askeri sonsuza dek burada kalmaya devam edecektir. Ne Mutlu bu devleti kuranlara, Ne Mutlu bütün zorluklara rağmen Devleti sonsuza dek savunanlara, Ne Mutlu Türküm Diyene.”

 

(SEL) FOTOĞRAFLI

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