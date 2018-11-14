Hizmet-iş Sendikası Başkanlar Kurulu Kıbrıs’ta Toplanıyor





Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu yarın Kıbrıs’ta, kardeş sendika Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek.Hak-İş’ten verilen bilgiye göre, Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da katılarak konuşma yapacak.Toplantı saat 13.30’da, Bafra Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirilecek.Ulusal ve uluslararası sorunlara ilişkin sendikaların rolü başta olmak üzere, çalışma hayatının önemli gündem maddelerinin masaya yatırılacağı Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında, sonuç bildirisi yayımlanacak.(TUĞ/ÖK)