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Hizmet-Sen, Yenierenköy Belediyesi’ni Toplu İş Sözleşmesine Çağırdı

Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), Yenierenköy Belediyesi’nde çalışanların kayıplarını engellemek için yola çıktığını belirterek, belediyeyi toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yapmaya çağırdı.

Hizmet-Sen, Yenierenköy Belediyesi’ni Toplu İş Sözleşmesine Çağırdı

Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), Yenierenköy Belediyesi’nde çalışanların kayıplarını engellemek için yola çıktığını belirterek, belediyeyi toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yapmaya çağırdı.

25 Kasım 2014 Salı 15:50
Hizmet-Sen, Yenierenköy Belediyesi’ni Toplu İş Sözleşmesine Çağırdı
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 Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), Yenierenköy Belediyesi’nde çalışanların kayıplarını engellemek için yola çıktığını belirterek, belediyeyi toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yapmaya çağırdı.

Hizmet-Sen, Yenierenköy Belediyesi’nin refah ve mutluluk için etkili, disiplinli çalışmasını sağlamayı ve çalışanlara adil muamele yanında sosyal adalete uygun ücret temin etmeyi amaçladığını kaydetti.

Hizmet-Sen Başkanı Mehmet Kurumanastırlı yazılı açıklamasında, Yenierenköy Belediyesi’nde demokratik, insan hak ve özgürlüklerine, sosyal adalete ‘hak verilmez alınır’ ve ‘kazanılan haklar geri verilmez’ ilkelerine dayalı yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılmasını istedi.

Belediye Emekçileri Sendikası’nı eleştiren Kurumanastırlı, 31 Aralık’ta yapılacak referandumda bu belediyedeki çalışanların BES’e hesap soracağını savundu.

Kurumanastırlı, belediyede yaşanan sorunlara ve çalışanların mağduriyetlerine örnekler verdiği açıklamasında, “Sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 11(1) a maddesi çerçevesinde Yenierenköy Belediyesi’ni toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yapmaya davet etmiştir. Başta belediye çalışanları olmak üzere halkımızın bu konudaki görüş ve düşüncelerine açığız. Bu görüş ve düşüncelerle Yeni Erenköy Belediyesi’nden taleplerimiz şekillenecektir” dedi.

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