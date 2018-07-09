Hizmet-Sen, engelli sorunlarının çözümüne katkı koymak istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), ülkedeki engelli sorunlarının çözümüyle ilgili yaptıkları çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile paylaşmak, engelli sorunlarına katkı koymak istediklerini açıkladı.



Hizmet-Sen, Genel Başkanı Mehmet Bahadır Kurumanastırlı ve Engelliler Sekreteri Süleyman Sürer imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e gönderdiği mektupta, sosyal devlet, sosyal adalet ve engelli hakları konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin çok gerisinde kaldığı savunuldu.



Mektupta, sendika yetkililerinin çalışma olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir takım temas ve incelemeler yaptığına işaret edilerek, ülkede 10 yıldır kamu sektöründe bir tek engelli dahi istihdam edilmediğini ve engellilerin en önemli sorunun kamuda istihdam olduğuna dikkat çekildi.



Mektupta, engelli sorunlarının Çeler’in bakanlığı döneminde çözüleceğine inanç ve güven belirtilerek, zaman kaybedilmeden engellilerle ilgili bütün sorunların çözüleceği engelli dairesi kurulması konusunda çağrı yapıldı.



