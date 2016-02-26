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Hızır 112 Personelinin “İleri Sürüş Eğitimi” Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı’nın Hızır 112 istasyonlarında görev yapan personele yönelik düzenlediği İleri Sürüş Eğitim Programı tamamlandı.

Hızır 112 Personelinin “İleri Sürüş Eğitimi” Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı’nın Hızır 112 istasyonlarında görev yapan personele yönelik düzenlediği İleri Sürüş Eğitim Programı tamamlandı.

26 Şubat 2016 Cuma 14:15
Hızır 112 Personelinin “İleri Sürüş Eğitimi” Tamamlandı
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 Sağlık Bakanlığı’nın Hızır 112 istasyonlarında görev yapan personele yönelik düzenlediği İleri Sürüş Eğitim Programı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  programda başarılı olanlar bugün sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. İleri Sürüş Programı’ndan 54 personel yararlandı

GÜR

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Hızır Acil İstasyonu’nda düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, ambulans şoförlerinin sürüşlerini daha iyi duruma getirebilmek için Trafik Kazaları Önleme Derneği’nden yardım alarak İleri Sürüş Tekniği eğitimi verildiğini anlattı.

ARİFOĞLU

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kenan Arifoğlu da, 112’nin kurulduğundan bu yana ciddi bir yol kat ettiğini belirterek sistemin çok iyi çalıştığını söyledi.

AVCI

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı,  112 ambulans ağının asli görevinin; doğru zamanda, doğru sürede, doğru yere, doğru ekiple gitmek olduğunu belirtti.

İZBUL

Sağlık Bakanı Salih İzbul, 112’nin layıkıyla hizmet verdiğini görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin sürekli eğitimden geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan İzbul, “112 personelimiz olsun, şoförümüz olsun hastaya ilk yardım yapabilecek durumdadır. Eğitim çok önemlidir biz bu eğitimleri sürekli kılmaya devam edeceğiz” dedi.

112,   500-550 BİN ÇAĞRI ALIYOR…

112’nin yıllık 500-550 bin çağrı aldığını ve bunun çok yüksek bir rakam olduğunu kaydeden İzbul, personel açısından yetersizlik yaşandığını; istihdam yapılmak üzere adımlar attıklarını söyledi.

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Hızır 112 Personelinin “İleri Sürüş Eğitimi” Tamamlandı
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