HIZINI ALAMADI BANKAYA GİRDİ!

Girne-Dağyolu çemberinde dün sabahın ilk saatlerine trafik kazası meydana geldi.
Sabah saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden KM 932 plakalı araç sürücüsü Victory Macaulay Madumere bankanın içine girdi.
Lefkoşa istikametine doğru seyreden Victory Macaulay Madumere sürüdüğü KM 932 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç sürücüsü, çelik bariyerlere çarptıktan sonra yol seviyesinden 2 metre aşağıya düşerek Capital Bankası’na ait cam kapıya ve vitrin camına aracının ön kısmıyla çarparak durabildi. Şans eseri araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.