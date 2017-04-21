Hırvatistan Uluslararası Haber Ajansı Yetkilileri, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti

Hırvatistan’dan gelen Uluslararası Haber Ajansı yetkilileri, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Hırvatistan’dan gelen Uluslararası Haber Ajansı yetkilileri, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek müzesini ilk kez ziyaret eden ekip, tüm şehitleri fotoğraflarını görüntüleyerek Dernek Genel Başkanı Ertan Ersan’a Kıbrıs ile ilgili sorular yöneltti.

Ertan Ersan da Hırvat ekibe 1955, 1963 ve 1974 olayları hakkında bilgi verdi.

Ersan konuşmasında “Şayet garantörümüz Türkiye 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’a gelmemiş olsaydı, adada tek bir Türk dahi kalmayacaktı’’ dedi.

Kıbrıs Türk toplumunda her aileden şehitler olduğuna da dikkat çeken Ersan, yaşanan savaşlar neticesinde 2 bin 953 çocuğun öksüz ve yetim kaldığını, savaşın çok kötü olduğunu vurgulayarak, çatışmaların yeniden yaşanmamasını diledi.

Ersan, Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli, eşitliğe dayalı bir federasyon kurulması yönünde sürdürülen müzakereleri desteklediklerini de ifade ederek, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlüğü ve Türkiye’nin fiili garantörlüğünden asla ödün veremeyeceklerini belirtti.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI