Hırsızlık Olayları





LEFKOŞA’DA MEYDANA GELEN İKİ FARKLI HIRSIZLIK OLAYINDA İKİ KİŞİ TUTUKLANDILefkoşa, 28 Temmuz 18 (.): Lefkoşa’da misafir olarak gittiği evden bir cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edilen Ö.Ç. (E-21) tutuklandı.Polis Bası Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 7 Temmuz’da saat 22.30 sıralarında meydana geldi.BOZUK PARA, CİPS, KURUYEMİŞ VE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDIÖte yandan Lefkoşa’da 22 Temmuz’da Yıldız Esra’ya ait evin mutfak kapısından girerek kumbarada bulunan yaklaşık 50 TL bozuk para ile iki paket cips ve iki paket kuruyemiş çalan A.G.(E-26) dün tespit edilerek tutuklandı.Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, söz konusu zanlının 23 Temmuz’da Zeki Şanverdi’ye ait park halindeki jeep araçta da bir cep telefonunu çaldığı tespit edildi.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(TUĞ/GÜL)