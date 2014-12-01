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Hırsızlık Selfiesi!

Bursa’da iki gün boyunca uğraştıkları eve giren liseliler değerli

Hırsızlık Selfiesi!

Bursa’da iki gün boyunca uğraştıkları eve giren liseliler değerli

01 Aralık 2014 Pazartesi 09:35
Hırsızlık Selfiesi!
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Hırsızlık Selfiesi!
Bursa’da iki gün boyunca uğraştıkları eve giren liseliler değerli tablo ve bibloları çaldı. Alem yapan öğrenciler evin önünde selfie bile çektirdi.


Almanya’ da yaşayan Cengiz Coşkun’ un(66) Bursa’ nın gemlik ilçesinde, Gemlik Lisesi yanındaki yazlığı talan edildi.

Aralarında kızların da bulunduğu 10 kişilik öğrenci grubu, 2 gün boyunca eve girmek için uğraştı. Çelik kapıyı açmaya çalışan öğrenciler evde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, öğrencilerin çelik kapıyı açmak için demir, balyoz, çekiç gibi aletleri kullandığı görüldü.



Hem eğlence hem yağma
Acıktıklarında yemek molası bile veren öğrenciler, gündüz eve girmeyi başaramayınca gece de çalışmalarını sürdürdü. Çelik kapıyı açmayı başaramayan öğrenciler, bir merdiven bularak eve ikinci katın camını kırarak girdi. Evde eşyaları yağmalayan öğrencilerden bir kız öğrencinin hırsızlık yaptıkları evin önünde selfie fotoğrafı çekmesi, evin içinde bir öğrencinin scooter ile kayması, eve getirdikleri bira şişeleriyle alem yapması görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca, haber verilmesiyle gelen polisin evden ayrılmasıyla öğrencilerin tekrar eve girmesi şaşkınlık yarattı.
‘Cezalandırılsınlar’
Evinin soyulduğu öğrenen ve ilk uçakla Almanya’dan gelen ev sahibi Coşkun şunları söyledi:
“Koca ev altüst olmuş. Babamdan kalma tablolarım, biblolarım alınmış. Evde madde kullanıp, sigara içerek alem yapmışlar. Eşyalar kullanılamaz hale gelmiş. Hırsızlık sonrası polis eve gelmiş, ‘Kendisi olmadan bir şey yapamayız’ diyerek hiçbir şey yapmadan çekip gitmişler. İbreti alem için bu çocukların cezalandırılmasını istiyorum.” 

Son Güncelleme: 01.12.2014 09:39
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Hırsızlık Selfiesi!Bursa’da Iki Gün Boyunca Uğraştıkları Eve Giren Liseliler Değerli Tablo Ve Bibloları çaldı. Alem Yapan öğrenciler Evin önünde Selfie Bile çektirdi.
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