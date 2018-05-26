Hırsız mı? Ortak mı?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de müstahdemi olduğu telefon satış mağzasından 7 Kasım 2010 tarihinde iki adet cep telefonu ve bin 700 TL para çalan Abdulvahap Altuntaş dün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının Girne’de müstahdemi olduğu telefon satış mağzasından 7 Kasım 2010 tarihinde iki adet cep telefonu ve bin 700 TL para çaldığını, 8 Kasım 2010 tarihinde de ülkeden çıkış yaptığını söyledi. Zanlının 25 Mayıs’ta ülkeye giriş yaptığını, limandan giriş yapanan zanlının aynı gün tespit edilerek gözlatına alındığını kaydetti.

Zanlının suçlamaları kabul etmediğini, şirkete ortaklık mahiyetinde 15 bin TL para verdiğini, bu paranın büyük kısmını geri aldığını ancak 3 bin TL alacağı olduğunu söylediğini aktardı. Polis, olay tarihine ait kamera görüntüleri mevcut olduğunu ve zanlının hırsızlık yaparken görüldüğünü söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.