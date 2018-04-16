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Hırsız Garcia teminata bağlandı

Hırsız Garcia teminata bağlandı

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:20
Hırsız Garcia teminata bağlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ev sahibi tarafından kendisine kullanması için verdiği ev eşyalarını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Filipinli Ernesto Jr. Garcia hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 2017 yılı Aralık ayı içinde kiracı olarak kaldığı Namık Kemal Caddesi No:32 adresinden ayrılırken, kullanması için Nigel Peter Holman tarafından verilen 5 bin TL değerindeki eşyaları çaldığını söyledi. Olayın polisin bilgisine geldikten sonra zanlının tutuklandığını kaydeden Yanaroğlu, zanlının gönüllü ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ve eşyaların Holman’ın kendisine verdiğini iddia ettiğini belirtti. Polis, zanlının 5 gündür tutuklu olduğunu, yapılan araştırmada söz konusu eşyaları Doğancı köyünde yeni kiraladığı eve taşıdığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, tüm eşyaların bulunarak emare alındığını kaydetti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ailesi ile birlikte KKTC’de yaşadığını belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedine imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ernesto Jr. GarciaHırsızNigel Peter Holman
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