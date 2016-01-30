‘Hırsız Değilim’

Yükte hafif pahada ağır eşya çalmakla suçlanan Altuğ Gürler, mahkemede gözyaşlarını tutamadı



Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 22 ocak 2016 tarihinde 2 suç ortağı ile beraber Ahmet Çelikkan’a ait ikametgah içerisine girerek 4 kol saati, çeşitli ziynet ve aksesuar eşyaları sirkat ettiği öne sürülen Altuğ Gürler, dün mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında soruşturma maksatlı 4 gün ek tutukluluk süresi temin edildi. Tanık polisin şahadeti sırasında ağlayan ve “Ben oraya gitmedim, yapmadım” şeklinde mırıldanan zanlı mahkeme çıkışında da “ben hırsız değilim” diyerek kendini savundu. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Özgüç, zanlının 2 suç ortağı ile beraber Gazimağusa’da Onlar İnşaat’a ait Batıkent sitesinde Ahmet Çelikkan’a ait ikametgaha 22 Ocak 2016 tarihinde girerek 4 erkek kol saati ile çeşitli aksesuar ve ziynet eşyaları sirkat ettiğini söyledi. Zanlı ve suç ortaklarının konu eve girdiklerinin güvenlik kamerası tarafından tespit edildiğini aktaran Özgüç, zanlının suç ortaklarının arandığını ayrıca kayıp olan emarlerin bulunduğunu belirterek zanlının 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Hasan Çaltılı bu süreyi 4 gün ilesınırlandırdı.



Huzurundaki şahadeti dinleyen Yargıç Banu Soyer, zanlının 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.



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Son Güncelleme: 30.01.2016 11:13