Himss\'18 Euroasia Sağlık Bilişimi Fuarı

SAĞLIK BAKANI FİLİZ BESİM: "(SAĞLIKTA OTOMASYON SİSTEMİ) TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NİN BU ANLAMDA YAPTIĞI DÖNÜŞÜMÜ BÜYÜK BİR HAYRANLIKLA İZLİYORUM. İNANIYORUM Kİ BİZ DE ONLARDAN ALACAĞIMIZ DESTEKLE KENDİ ÜLKEMİZDE ÇOK İYİ BİR İNTERNET VE DİJİTAL AĞ KURARAK, SAĞLIKTA CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ"

İstanbul, 25 Ekim 18 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türkiye\'nin sağlıkta otomasyon sisteminde yaptığı dönüşümü büyük bir hayranlıkla izlediğini belirterek, "İnanıyorum ki biz de onlardan alacağımız destekle kendi ülkemizde çok iyi bir internet ve dijital ağ kurarak, sağlıkta ciddi bir dönüşüm yapacağız." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Medipol Üniversitesi ve HIMSS Avrupa iş birliğiyle Yenibosna\'da bir otelde düzenlenen HİMSS\'18 Euroasia EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı\'nda konuşan Besim, yeni neslin internet ve bilgisayar teknolojisinin en büyük gelişiminin yaşandığı dönemde olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinin bütün bilgilerini bu teknolojik gelişime yükleyerek insanlığın hizmetine sunmanın çok büyük bir gelişme olduğunun altını çizen Besim, "Bu gelişimi sağlığı ileri taşımak için koruyucu sağlık hizmetlerinde, ilaç takip sistemlerinde, hasta takip sistemlerinde ve sağlıkla ilgili kayıt altına almamız gereken çok ciddi takip etmemiz gereken teknolojilerde kullanmak mutlaka sağlıkta çok ciddi bir verimlilik, tasarruf ve hasta odaklı bir merkez haline gelmemizi sağlayacaktır. Aslolan interneti ve teknolojiyi sağlığın hasta odaklı verimliliğini kullanmaktır. Bu toplantının da bu anlamda bize çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"SAĞLIKTA CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ"

İnternetle dünyadaki herkesin kocaman bir mahallede yaşar hale geldiğini aktaran Besim, KKTC\'de internet teknolojisi ve sağlıkta otomasyon sistemini adanın her yerine yaymakla ilgili sıkıntıları olduğunu belirtti.

Besim, bu sistemi 10 yıldır kurmaya çalışmalarına ve yüzde 80\'lerde bir başarı elde etmelerine rağmen yine de verimlilik anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti\'nin bu anlamda yaptığı dönüşümü büyük bir hayranlıkla izliyorum. Kendilerini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki biz de onlardan alacağımız destekle kendi ülkemizde çok iyi bir internet ve dijital ağ kurarak, sağlıkta ciddi bir dönüşüm yapacağız. İnşallah bizim de hastanelerimiz müracaat edecek ve akreditasyon almak için bir çalışma başlatacağız."

Başarılı bir kongre olması temennisinde bulunan Besim, çok yararlı bilgilerle ülkelerine döneceklerini sözlerine ekledi.

"SAĞLIK STRATEJİMİZİ TEKNOLOJİYİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ"

Malezya Sağlık Bakanı DzulkeflyAhmad ise sağlık alanında gerçekleşen gelişmelerin heyecan verici olmakla birlikte kendilerini paniklettiğini belirterek, bu anlamda nesnelerin interneti, giyilebilir cihazlar, makinelerin birbiriyle olan iletişimi ve birbirinden öğrenmesi gibi gelişmelerin çok daha etkin olduğunu ve sağlık hizmetlerinin insanlara verilmesini sağladığını ifade etti.

Bunun hiç olmadığı kadar farklı zorluk ve fırsatlarla karşılaşılmasına imkan verdiğini dile getiren Ahmad, "Yapay zeka kanser hücrelerini öngörebiliyor ve bizler bu şekilde tedavide kullanmak üzere demolar oluşturabiliyoruz. Dijital dönüşüm sağlık sektöründe ileriye gitmekte ve pek çok farklı strateji ve zorlukla birlikte yeni bir sanayi devrimini teşkil etmekte. Bizler bu anlamda Malezya Sağlık Bakanlığı olarak kendi sağlık stratejimizi, teknolojiyi kapsayacak bir şekilde ekonomik dönüşümle birlikte yürütmek niyetindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Ahmad, Malezya\'da artan nüfusun sağlık sektöründeki harcamaları da artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"E-sağlık hizmetlerini çoklu bir şekilde devreye sokma ve sağlık teknolojileri alışverişini gerçekleştirmek için gerekli etkinlikleri ülkemizde düzenlemekte ve birlikte çalışabilirliği amaçlamaktayız. Bu şekilde sağlık platformumuza gerek kamu gerek özel sektörde entegrasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Bu anlamda pek çok farklı sayıda hastane sistemlerini geliştirecek hizmetlerimiz devreye sokulmakta. Bunlardan biri Malezya Sağlık Veri Bankası\'nın açılması, sağlık bilgi alışverişi toplantılarının yapılması ve online sağlık hizmetlerinin açılması artık bizim sağlık kuruluşlarımıza yeni hizmetler sağlama imkanı vermekte. Nesnelerin internetinden yapay zekaya bütün bu gelişmeler Malezya\'da takip edilmekte ve olabildiği kadar uygulanmakta."

"SAĞLIK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRMEYİ UMUT EDİYORUZ"

İnsan ve hasta odaklı verilerin depolanmasının ve kullanılmasının ihtiyaç duyulan hasta operasyonlarını gerçekleştirme konusunda işleri kolaylaştırdığını belirten Ahmad, akademi, özel sektör, sanayi ve endüstrinin dijitalleşmeden nasibini aldığını ve dijitalleşmeye katkı sağladığını aktardı.

Dijital sağlığın bireysel sağlık yönetimini ulusal anlamda iyiye götürdüğünü vurgulayan Ahmad, "Bakanlık olarak yönetmeliklerde politikalar yayınlayarak, dijitalleşmeyi sağlık sektörüne yedirmeyi amaçlıyoruz. Sağlık ekosistemini geliştirmeyi umut ediyoruz. Bakanlığımız artık dijital liderliği eline almak için tüm ülke içerisinde sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesini desteklemekte. Hasta bakımının daha özel ve güvenli hale getirilmesi, sağlık sistemlerinin ailelere ve bireylere erişimi anlamında gelişme gösterilmesi kamu ve özel iştirakleriyle stratejik ortaklıklarla iyileşmekte. Bu anlamda bu tür konferanslarda açılımlar yapmak, gerekli sağlık kuruluşlarıyla sözleşmelerimizi yenilemek için bakanlık olarak kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." d

(AA/ÖZ/ŞEB)